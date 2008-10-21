Durchschnitts-Yield amerikanischer Airlines gestiegen

Der durchschnittlich bezahlte Preis pro Passagiermeile stieg bei den sieben grössten amerikanischen Airlines im September im Schnitt um 12,5%.

Gemäss der von Air Transport Association veröffentlichten Zahlen verbesserte sich der Yield um 12,5% auf 16,06 Cents. Im August lag er noch bei 15,5 Cents. Dieser Preis berechnet sich ohne Taxen und Gebühren. Der Schnitt ergab sich aus den Angaben der Airlines Alaska Air, American, Continental, Delta, Northwest, United und US Airways.