Dubai meldet mehr Passagiere

Die Flughafenbetreiberin Dubai Airports meldet für den Monat Juni einen Anstieg der Passagierzahlen um zehn Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Auf den drei Terminals des Dubai International Airports wurden insgesamt 3,36 Millionen Passagiere abgefertigt. Im ersten Quartal hatte der Flughafen bereits ein Wachstum von 2,1 Prozent verzeichnet. In den ersten sechs Monaten des Jahres sah Dubai International 19,45 Millionen Gäste, fünf Prozent mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Insgesamt wurden 152.278 Tonnen Fracht verladen, 2,3 Prozent weniger als im Juni 2008. Im ersten Halbjahr belief sich das verarbeitete Frachtgut auf 874.828 Tonnen, 0,76 Prozent weniger als im 1HJ 2008.