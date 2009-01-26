Dubai Flughafen meldet Rekordwachstum

Dubai International Airport kann für das letzte Jahr erneut Rekordzahlen im Passagierverkehr und im Frachtvolumen ausweisen.

Insgesamt stieg die Anzahl der Passagiere am Flughafen mit dem grössten Terminal der Welt um 9.01 Prozent auf 37.441 Millionen, während das Volumen der verschobenen Fracht um 9.38 Prozent auf 1,82 Millionen Tonnen kletterte. Dieses Wachstum ist angesichts der weltweiten Krise beeindruckend. Im August verzeichnete der Flughafen die meisten Gäste, insgesamt 3,36 Millionen, während im Februar das grösste Wachstum gegenüber dem Vorjahr vermeldet werden konnte. Die Cargo Bewegungen waren mit 163.836 Tonnen im September am grössten. CEO Paul Griffiths schreibt die Rekordzahlen der Eröffnung des Terminal 3 im letzten Oktober zu, welcher die Kapazität des Flughafens enorm gesteigert hat. Für seine Leistungen wurde Dubai International Airport bereits mit neun Preisen geehrt, unter anderem mit dem Middle East World Travel Award 2008.