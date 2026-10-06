Drohnendetektion am Flughafen Stuttgart in Betrieb

Luftbild 2026 von Flughafen Stuttgart (Foto: STR Airport)

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat am Flughafen Stuttgart darüber informiert, dass am STR das neue Drohnendetektionssystem der Deutschen Flugsicherung (DFS) den Betrieb aufgenommen hat.

Damit sollen Drohnen im An- und Abflugbereich frühzeitig entdeckt und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informiert werden. Nicole Razavi, Ministerin für Verkehr Baden-Württemberg, sagte, der Schutz der kritischen Infrastruktur und die Sicherheit der Passagiere erfordere eine kontinuierliche Anpassung an die veränderte Sicherheitslage.

Mit den Flughäfen Stuttgart und Hamburg seien ab heute zwei weitere Standorte des Luftverkehrs ausgerüstet, so Bilger. Damit seien nun sieben der acht großen deutschen Verkehrsflughäfen mit einer neuen Detektionslösung im An- und Abflugbereich ausgestattet.