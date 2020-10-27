Dritter Beluga XL bei Airbus

Airbus Beluga XL dritter Transporter (Foto: Airbus)

Airbus hat am 26. Oktober 2020 den dritten Airbus Beluga XL übernommen, der Komponententransporter wurde gleichentags von Toulouse nach Chester überflogen.

Der dritte Beluga XL Transporter ist auf die französische Kennung F-GXLI immatrikuliert und wird für den Transport grosser Flugzeugkomponenten benutzt. Am Montag startetet der neue Beluga XL um 11:04 Uhr im Endfertigungswerk Toulouse ins Walisische Broughton, wo er auf dem Chester Hawarden Airport (CEG) um 12:39 landete. Das Airbus Werk Broughton ist am Flughafen untergebracht, hier werden die Flügel der Airbus Maschinen produziert.

Airbus hat das Beluga XL Programm im November 2014 gestartet, um die erforderlichen Transportkapazitäten für den Produktionshochlauf der A350 XWB und die gesteigerten Fertigungsraten im Single-Aisle-Programm sicherstellen zu können. Weitere drei Großtransporter sollen zwischen 2020 und 2023 an Airbus ausgeliefert werden. Die sechs Beluga XL werden nach und nach die bisher eingesetzten Beluga ST ersetzen. Der Beluga XL bietet gegenüber seinem auf dem A300-600 Vorgänger basierenden Beluga ST rund 30 Prozent zusätzliche Transportkapazität und ist sieben Meter länger sowie einen Meter breiter.

Airbus BelugaXL (Foto: Airbus)

Die Flugzeuge sind im Airbus-Transportsystem für die Beförderung großer Flugzeugkomponenten von elf Standorten aus vorgesehen. Der 63,1 Meter lange BelugaXL Spezialtransporter kann in seinem 8,8 Meter breiten Rumpfaufbau bis zu zwei komplette A350 Flügel oder bis zu 51 Tonnen sonstige Airbus Komponenten transportieren. Das maximale Startgewicht kann laut Airbus 227 Tonnen erreichen.

Airbus BelugaXL (Foto: Airbus)

Die BelugaXL basiert auf dem A330-200-Frachter und fliegt mit Trent-700-Triebwerken von Rolls-Royce. Das abgesenkte Cockpit, die Frachtraumstruktur sowie das Heck und Leitwerk wurden gemeinsam mit Zulieferern entwickelt. Sie verleihen dem Flugzeug sein einzigartiges Aussehen. Der BelugaXL kann mit einer maximalen Ladekapazität von 51 Tonnen bis zu 4.000 Kilometer weit fliegen.