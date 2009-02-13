Dreimal Mehr Flüge zwischen China und Taiwan?

Die Anzahl der Flüge über die Formosastrasse zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland könnte sich im Sommer verdreifachen.

Die Zahl der Flüge über die Formosastrasse zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland könnte sich im Sommer verdreifachen.

Nach neuen Verhandlungen zwischen China und Taiwan könnten im Juli statt 108 Flüge pro Woche 357 die Meerenge überqueren. Die Verhandlungen beginnen nächsten Monat.

Im Januar sank die Auslastung der Flüge wegen der Rezession zwar auf 70 Prozent, Fluggesellschaften beider Seiten glauben aber weiterhin an das Wachstumspotential.