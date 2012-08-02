Dreamliner 787 Triebwerk von GE sorgt für Aufregung

Nun hat die Boeing 787 mit der zweiten Triebwerkoption, dem GEnx-1B, auch für Negativschlagzeile gesorgt. Nach einem Triebwerkausfall während Rolltests in Charleston stehen die Maschinen mit dieser Triebwerkoption im Fokus der US amerikanischen Aufsichtsb

Nun hat die Boeing 787 mit der zweiten Triebwerkoption, dem GEnx-1B, auch für Negativschlagzeile gesorgt. Nach einem Triebwerkausfall während Rolltests in Charleston stehen die Maschinen mit dieser Triebwerkoption im Fokus der US amerikanischen Aufsichtsbehörden.

Anlass zu diesem Schritt gaben Triebwerkteile, die letzten Samstag einen Wiesenbrand auf dem Charleston International Airport auslösten. Wegen diesem Vorfall musste der Flughafen am Samstag für eine Stunde geschlossen werden, diese Panne löste einen weiteren Medienrummel um die neuste Maschine von Boeing aus. Boeing und General Electric bestätigten den Vorfall, konnten dazu jedoch noch keine näheren Angaben machen. Bei ZA238 handelte es sich um eine Maschine für Air India (LN 54, VT-ANJ), die auf dem Flughafengelände des Boeing Werkflughafens Charleston Rolltests absolvierte, danach hätte die Maschine zu einem ersten Testflug abheben sollen.

Die betroffene 787 Dreamliner wird von zwei GEnx von General Electric angetrieben, letzte Woche musste All Nippon Airways fünf Maschinen, die durch das Trent 1000 von Rolls Royce angetrieben werden, am Boden halten, um ein fehlerhaftes Teil auszuwechseln.

Der Zwischenfall mit dem GEnx Antrieb wird durch das US amerikanische NTSB untersucht, zu diesem Zweck wird das Triebwerk ausgebaut und genauestens inspiziert.

Das GEnx-1B und Trent 1000 im Vergleich

GEnx-1B, PIP 1 Trent 1000, Package B Maximale TO Schub auf NN 255 bis 321 kN 265 bis 331 kN Bläserdrehzahl bei TO Schub 2184 bis 2401 U/min Keine Angabe Länge 4,95 m 4,77 m Max. Drehzahl Kompressor N1 2726 U/min 2723 U/min Max. Drehzahl Hochdruckturbine N2 13425 U/min 13418 U/min Gewicht 6139 kg 5998 kg

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Saab produziert weitere Querrudersätze für A320 Familie. A400M mit provisorischer Musterzulassung. F-35 wird teurer. A380 Antrieb wird sparsamer. Briten kaufen nun doch F-35B.