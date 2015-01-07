Dragon Aviation übernimmt vier Boeing 737-800

Boeing 737-800NG (Foto: Boeing Concept)

Dragon Aviation Leasing konnte im Dezember 2014 ihre ersten vier von zehn in Auftrag gegebenen Boeing 737-800NG in Empfang nehmen.

Die zehn von Dragon Aviation Leasing gekauften Boeing 737-800 der neusten Generation waren bei Boeing im Auftragsbuch unter unbekannten Kunden aufgeführt. Der chinesische Flugzeugfinanzierer hat die Jets im vergangenen Jahr bestellt, die Maschinen entsprechen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 933 Millionen US Dollar. Die nächsten sechs Maschinen aus diesem Auftrag sollen noch im Verlauf dieses Jahres ausgeliefert werden. Dragon Aviation Leasing hat bei ihren Kunden inzwischen elf Boeing 737-800 im Betrieb.