Dortmunder Flughafen-Magazin wird digital

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Entwicklung der Technik und Digitalisierung verändert unsere Art zu Leben und damit auch unsere alltäglichen Nutzungsgewohnheiten.

Der Dortmunder Flughafen surft mit auf der Welle der Digitalisierung und geht mit dem Trend der Zeit. Daher wird das Flughafen-Magazin DTMinfo, das Vertreter aus der Wirtschaft, Politik und den Medien bislang in der Printversion erreichte, durch ein modernes, digitales Format abgelöst. Ab Januar 2018 können Interessierte im Newsletter DTMinfo (9 Ausgaben pro Jahr) lesen, was den Dortmunder Flughafen bewegt.

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Wir würden uns freuen, wenn Sie als Vertreter aus Wirtschaft, Politik oder Medien Interesse an den Themen rund um den Dortmund Airport haben und wir Sie über einen kostenfreien monatlich erscheinenden Newsletter (außer in den Ferien) auf dem neuesten Stand halten dürfen. Was Sie erwartet:

Informationen zu neuen Verbindungen und Airlines am Dortmunder Flughafen

Meldungen zu infrastrukturellen Veränderungen

Ein Blick hinter die Kulissen

Expertenmeinungen: Flughafen-Akteure im Interview

Spannendes Hintergrundwissen

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