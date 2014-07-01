Dortmund mit zusätzlicher Wizz Air Verbindung

Wizz Air baut seine Verbindung ab dem Flughafen Dortmund in das rumänische Temeswar aus.

Ab dem 29. Juli fliegt die ungarische Airline dreimal wöchentlich aus dem Ruhrgebiet in die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Zusätzlich zu den Flugtagen Donnerstag und Samstag wird nun auch Dienstagmorgens eine Maschine nach Temeswar starten. Wizz Air ist die größte Low Cost-Airline in Mittel- und Osteuropa und verbindet mit einer Flotte von 52 Airbus A320 96 Ziele in 35 Ländern. In Dortmund ist Wizz Air mit fast 1 Million Passagieren die stärkste Airline. Knapp 80 Prozent ihrer Deutschen Flüge starten hier.