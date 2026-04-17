Dortmund mit deutlichem Wachstum über die Osterferien

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Nach zwei reisestarken Wochen zieht der Flughafen Dortmund eine positive Bilanz der NRW-Osterferien 2026 und verzeichnet einen deutlichen Passagierzuwachs.

Im Zeitraum vom 28. März bis zum 12. April nutzten insgesamt 168.292 Fluggäste den Airport als Start- oder Zielpunkt ihrer Reise. Damit liegt das Verkehrsaufkommen in den diesjährigen Ferien um 24 Prozent über dem Vorjahreswert, was einem Plus von über 32.000 Reisenden entspricht.

Mit einer fünfstelligen Gästezahl erwies sich Kattowitz als eines der gefragtesten Ziele in den Osterferien: Mehr als 17.800 Reisende nutzten die Verbindung und machten die Stadt zum beliebtesten Osterreiseziel ab Dortmund. Ebenfalls stark nachgefragt waren Flüge nach Tirana (9.760 Passagiere), Bukarest (8.045 Passagiere) und Sofia (7.279 Passagiere). Pünktlich zum Start des Sommerflugplans nahm der Airport in den Ferien zudem erfolgreich Flüge nach Breslau, London und Târgu Mureș in das Streckennetz auf.

Die Sonntage wiesen regelmäßig das höchste Passagieraufkommen auf. An diesen Tagen nutzten stets mehr als 12.000 Reisende den Flughafen. Auch wenn andere Strecken aufgrund höherer Frequenzen insgesamt mehr Personen beförderten, erwies sich die Verbindung nach Pristina als besonders effizient. Sie verzeichnete eine sehr hohe Nachfrage und erreichte eine durchschnittliche Auslastung von rund 97 Prozent.