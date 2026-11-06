Dortmund meldet hohes Verkehrsaufkommen

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Städtereisen, Besuche bei Familie und Freunden oder eine sonnige Auszeit: Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen haben auch am Dortmund Airport für ein erhöhtes Passagieraufkommen gesorgt.

Insgesamt begrüßte der Flughafen während der zweiwöchigen Ferienzeit 187.734 Passagiere. Das entspricht einem Plus von rund 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Einen besonderen Höhepunkt verzeichnete der Airport am 25. Oktober. An diesem Sonntag nahm Wizz Air die neue, tägliche Verbindung nach Rom-Fiumicino in den Flugplan auf. Gleichzeitig erreichte das Reiseaufkommen einen historischen Höchstwert: Mit 14.148 Fluggästen war der 25. Oktober nicht nur der bislang verkehrsreichste Tag des Jahres 2026, sondern zugleich der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen in der Geschichte des Dortmund Airport.

Bei den beliebtesten Reisezielen lag Kattowitz während der Ferien an der Spitze. Die polnische Stadt wurde mit bis zu drei täglichen Flügen besonders häufig angesteuert. Insgesamt nutzten mehr als 17.300 Fluggäste die Route. Auch die Flugstrecken nach Mallorca und Tirana verzeichneten eine hohe Nachfrage. Mit rund 13.650 Reisenden belegte Mallorca den zweiten Platz, gefolgt von Tirana mit etwa 11.100 beförderten Passagieren.

Nach den Herbstferien richtet sich der Blick bereits auf den Jahresendspurt. Mit den Weihnachtsferien steht dem Flughafen im Dezember der nächste große Reisezeitraum bevor. Viele Menschen werden den Airport zum Jahresende nutzen, um über die freien Tage zu verreisen oder die Feiertage mit Familie und Freunden zu verbringen.

Flughafen Dortmund