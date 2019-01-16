Dortmund konnte stark zulegen

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmunder Flughafen verzeichnet weiterhin wachsenden Zuspruch: 2.284.176 Fluggäste nutzten 2018 den Flughafen für ihre Reise, 14 Prozent mehr als noch 2017.

Damit konnte das prognostizierte Wachstum überschritten werden. Insgesamt starteten und landeten am Dortmund Airport 15.189 Flüge bei 38 unterschiedlichen Destinationen.

Ausweitung des Streckennetzes sorgt für Wachstum



Grund für das Wachstum ist vor allem die Erweiterung des Streckenangebotes. Die ungarische Airline Wizz Air hat 2018 zehn neue Strecken ab Dortmund Airport in Betrieb genommen. Unter anderem werden seit dem vergangenen Jahr neue Ziele in Polen, Rumänien, Ungarn, Moldawien, Albanien, dem Kosovo, Österreich und der Ukraine angeflogen. Wizz Air baut damit seine Position als größter Kunde am Dortmunder Airport weiter aus. Knapp zwei Drittel der Passagiere nutzte 2018 einen Flug der ungarischen Airline.

Geschäftsführer Udo Mager zeigt sich mit der Entwicklung in 2018 zufrieden: „Mit den neuen Destinationen ist der Dortmund Airport sowohl für Geschäftsreisende, Touristen als auch für familiär-kulturell motivierte Reisende noch interessanter geworden.“ Weiter führt er aus: „Dass die Netzerweiterung an den Wünschen unserer Fluggäste ausgerichtet ist, zeigen die Zahlen: 2017 war es noch unser Ziel, die Schwelle von zwei Millionen Fluggästen zu erreichen. Dieses Ergebnis haben wir 2018 bereits Mitte November erzielt. Die Nachfrageentwicklung bestätigt die Bedeutung des Airports für die äußere Vernetzung der Metropole Ruhr und für die Mobilitätsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Sie muss deshalb auch ihren Niederschlag im ‘Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept‘ des Regionalverbands Ruhr (RVR), im Luftverkehrskonzept des Landes und in den Ergebnissen der Ruhr-Konferenz finden “, so Mager weiter.

Kattowitz, London und München sind beliebteste Reiseziele



Der Dortmund Airport ist sowohl für Urlaubsreisende, Geschäftsreisende als auch für Personen, die Freunde und Familie im Ausland besuchen wollen, von großer Bedeutung. Das spiegelt sich auch in den Top-Destinationen wieder. Zu den bei allen Zielgruppen beliebtesten Reisezielen gehören Kattowitz, London und München.

Dortmund Airport rechnet auch 2019 mit Wachstum



Das Wachstum am Dortmund Airport soll weitergehen: Wizz Air hat bereits eine weitere Strecke angekündigt. Ab dem 21. April können Reisende mit der ungarischen Airline von Dortmund nach Palanga in Litauen fliegen. „Neue Destinationen, eine Etablierung der in 2018 eingeführten Reiseziele und eine Frequenzerhöhung auf bestehenden Strecken führen dazu, dass wir auch 2019 mit einem Passagieranstieg rechnen. Unsere Ambition ist es, 2019 ca. 2,5 Millionen Fluggäste an unserem Flughafen begrüßen zu dürfen“, so Mager.

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