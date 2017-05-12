Dortmund ist Deutschlands pünktlichster Flughafen

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmunder Flughafen führt die Spitze der pünktlichsten Flughäfen auf dem gesamten Bundesgebiet an.

91 Prozent der Flüge starten und landen höchstens 15 Minuten nach der geplanten Zeit. Dieses Ergebnis veröffentlichte jetzt der britische Informationsdienst Official Airline Guide (OAG). Die Flughäfen Köln/Bonn (89 Prozent) und Hannover (88 Prozent) belegen die Plätze 2 und 3 unter den deutschen Verkehrsflughäfen. Bei der Analyse der vergangenen zwölf Monate wurden alle Flughäfen berücksichtigt, die mehr als 600 Starts und Landungen im Monat verzeichnen. Für mindestens 80 Prozent der Flüge mussten Daten zur Verfügung stehen, um als Flughafen in die Studie miteinbezogen zu werden.

Im internationalen Vergleich schaffte es der Dortmund Airport auf Platz 5 unter den pünktlichsten Airports. Nur die Flughäfen in Paris Beauvais-Tille, Tokushima, Kochi und Newcastle konnten noch bessere Pünktlichkeitswerte als der Dortmund Airport erzielen. Für eine Pünktlichkeitsquote über 90 Prozent erhielt der Dortmund Airport als einziger deutscher Flughafen fünf Sterne.

Flughafengeschäftsführer Udo Mager zeigte sich sehr erfreut über den ersten Platz als pünktlichster deutscher Flughafen: „Die Belegung des ersten Rangs bei der Pünktlichkeit ist Ausdruck einer effizienten Flughafeninfrastruktur sowie reibungsloser Abfertigungsprozesse. Um diese Spitzenposition zu erreichen, müssen alle Mitarbeiter und Dienstleister Hand in Hand arbeiten. In Zukunft möchten wir an die erfolgreiche Leistung anknüpfen und auch weiterhin zum Spitzenfeld der pünktlichsten Verkehrsflughäfen gehören.“

Flughafen Dortmund