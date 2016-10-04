Dortmund gibt Vorschau auf Winterflugplan

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am 21. Dezember 2016, genau um 11:44 Uhr beginnt offiziell der Winter in Deutschland. In der Luftfahrt- und Tourismus-Branche ist die Wintersaison dann schon längst gestartet.

Der Saisonwechsel von Sommer zu Winter findet hier alljährlich am letzten Sonntag im Oktober statt. In diesem Jahr fällt dieser Tag auf den 30. Oktober 2016. Wie immer zeitgleich mit der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Was das für Sie als Passagier bedeutet? Neben der Tatsache, dass Sie eine Stunde früher aufstehen müssen, eine spannende Auswahl an vielen Direktzielen ab Dortmund. Insgesamt 26 Destinationen in über 15 Ländern können angesteuert werden.

Egal ob für Sport-, Kulturliebhaber oder Sonnenanbeter, für jeden ist etwas dabei.

Waren Sie schon in Georgien? Seit dem 25. September verbindet die Fluggesellschaft Wizz Air Dortmund mit Kutaissi, der zweitgrößten Stadt des Landes. Kutaissi gilt als kulturelles Zentrum Westgeorgiens und ist ein Geheimtipp für alle Kulturinteressierten. Die Stadt ist geprägt durch ein wunderschönes, mittelalterliches Stadtbild mit einer Vielzahl antiker Bauwerke. So gehören einige Sehenswürdigkeiten wie die Bagrati-Kathedrale oder die Klosteranlage Gelati zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Noch dazu können Sie ab Kutaissi den Naturpark von Sataplia erreichen, der nur 9 Kilometer entfernt liegt. Das Naturschutzgebiet gehört zu den schönsten des Landes und ist für ein Tagesausflug optimal geeignet.

Die serbische Stadt Nis, die seit August ab Dortmund aus angeflogen wird, steht auch im Winter weiterhin im Flugplan. Zweimal wöchentlich steuert Wizz Air die drittgrößte Stadt Serbiens an. Ein Ausflugstipp für alle Skibegeisterte: das naheliegende Kopaonik-Gebirge. Hier befindet sich eines der schönsten Skigebiete Europas. Das auf ca. 1.900 Höhenmeter liegende Wintersportgebiet gilt im Winter als schneesicher und lässt mit ca. 55 Kilometern Piste und 24 Skiliften bei allen Skifahrern und Snowboardern kaum Wünsche offen.

Ihnen sind wärme Temparaturen lieber? Zum Glück bieten Eurowings und Ryanair auch während der Wintersaison direkte Verbindungen zur beliebtesten Insel der Deutschen: Mallorca. Hier ist das Wetter auch im Winter durch das mediterrane Klima angenehm mild und sonnig.

Flughafen Dortmund