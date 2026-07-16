Dortmund erwartet Sommerferienreisewelle

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zum Ferienstart in NRW am kommenden Freitag rechnet der Flughafen Dortmund mit dem Beginn der großen Sommerreisewelle, erwartet werden rund 500.000 Passagiere.

Wenn im bevölkerungsreichsten Bundesland die Schulen ihre Türen schließen und die Sommerferien beginnen, startet für viele Reisende die schönste Zeit des Jahres: der Sommerurlaub. Vom 18. Juli bis zum 1. September erwartet der Dortmund Airport die reiseintensivste Phase des Jahres und rechnet mit mindestens 500.000 Fluggästen. Ganz gleich, ob Badeurlaub, Städtereise oder Besuch bei Familien und Freunden: Der Dortmund Airport bietet mit 38 Zielen in 18 Ländern ein umfangreiches Streckennetz für die Sommerreisezeit.

Die Reisemöglichkeiten reichen von erholsamen Badeurlauben an der Türkischen Riviera rund um Antalya oder an der Ägäisküste bei Izmir bis hin zu abwechslungsreichen Städtereisen in pulsierende Metropolen wie London, Warschau und Istanbul. Mehrmals wöchentlich erreichbar ist auch die ungarische Hauptstadt Budapest, die mit ihrer Lage an der Donau und ihrem einzigartigen Mix aus Geschichte und modernem Stadtleben zu einem spannenden Sommer-Städtetrip einlädt. Ein fester Bestandteil des Flugplans ist nach wie vor die Baleareninsel Mallorca. Mit rund 21 wöchentlichen Flügen von Condor und Eurowings steht Reisenden ein besonders dichtes Streckennetz auf die beliebte Ferieninsel zur Verfügung. Auch der Balkan gewinnt als attraktive Ferienregion weiter an Bedeutung. Tirana verbindet bis zu zweimal täglich lebendiges Stadtleben mit der nur rund 30 Minuten entfernten Adriaküste, Podgorica ist Ausgangspunkt für Naturerlebnisse in Montenegro und Varna lockt mit langen Sandstränden an der bulgarischen Schwarzmeerküste.

Damit die Reise reibungslos beginnt, lohnt sich eine gute Vorbereitung: Rund um den Flughafen kann es durch den Ausbau der A40 weiterhin zu Umleitungen und längeren Anfahrtszeiten kommen. Reisende sollten dies bei ihrer Planung berücksichtigen und genügend Zeit für die Anreise einplanen. Es wird empfohlen, 3 Stunden vor Abflug am Airport einzutreffen. Wer mit dem Pkw anreist, sollte zudem vorab einen Parkplatz online reservieren. Fluggäste, die mit Wizz Air fliegen, haben am Dortmund Airport die Möglichkeit, ihr Gepäck selbstständig über einen der zehn Self-Bag-Drop-Schalter einzuchecken. Am Flughafen Dortmund gelten weiterhin die bekannten Flüssigkeitsbestimmungen: Pro Passagier dürfen Flüssigkeiten nur in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Beutel mitgeführt werden, wobei einzelne Behältnisse maximal 100 ml umfassen dürfen.

Der Dortmund Airport wünscht eine erholsame Ferienzeit und einen guten Start in den Urlaub.