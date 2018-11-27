Dortmund Azubine bei den Besten

Dortmund Azubine Sarah Schilbach gehört zu den Besten (Foto: Nickel, IHK Köln)

Bei der Landesbestenehrung NRW am 21. November wurden insgesamt 253 junge Frauen und Männer für ihre Abschlussprüfungen mit Bestnoten ausgezeichnet.

Der Dortmund Airport freute sich besonders, dass in diesem Jahr eine ehemalige Flughafen-Auszubildende mit auf dem Podium stand und ihr bei der Feierstunde in der Motorworld am Butzweiler Hof im Beisein des Ministerpräsidenten Armin Laschet Anerkennung gezollt wurde. Die ausrichtende IHK zu Köln gratulierte allen Top-Azubis für ihre hervorragenden Leistungen und überreichte die Ehrenurkunden.

Die Flughafen-Auszubildende Sarah Schilbach gehört in ihrem Beruf zu den zwei besten Auszubildenden in ganz Nordrhein-Westfalen. Sie absolvierte zweieinhalb Jahre lang die Ausbildung zur Servicekauffrau im Luftverkehr am Dortmund Airport und konnte bei der Abschlussprüfung im Winter 2017/18 mit der Note „sehr gut“ (94 Punkte) glänzen. Ausbildungsleiter Bernd Ossenberg ist stolz auf die ehemalige Auszubildende und gratulierte noch einmal herzlich im Namen des Flughafens. „Mit der Spitzenleistung ist der Weg für eine erfolgreiche Karriere in der Luftverkehrsbranche geebnet. Die Auszubildenden durchlaufen am Airport verschiedene operative und administrative Bereiche und werden so für den Beruf fit gemacht. Für die weitere Zukunft wünschen wir Sarah Schilbach alles Gute“, so Ossenberg.

Nähere Informationen zu den Ausbildungsberufen am Dortmund Airport erhalten Interessierte auf der Flughafen-Website unter https://www.dortmund-airport.de/unternehmen/ausbildung.

Flughafen Dortmund