Dortmund Airport zieht positive Ferienbilanz

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit 142.425 Passagieren und damit einem Plus von 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (117.098 Passagiere) zieht der Dortmund Airport eine durchwegs positive Ferienbilanz.

Die Zahlen des Rekordjahres 2019, in dem 127.829 Reisende in den Osterferien das Flugangebot genutzt hatten, wurden damit deutlich übertroffen.

„Wir freuen uns über die erneut gestiegene Nachfrage in den Osterferien, die vielen attraktiven Reiseziele, die wir unseren Fluggästen anbieten können und dass der Start der Sommersaison mit den Osterferien auch operativ reibungslos funktioniert hat“, so Flughafen-Chef Ludger van Bebber.

Beliebteste Ziele

Wie schon in den Osterferien des vergangenen Jahres, zählten auch in diesen Ferien wieder Kattowitz und Palma de Mallorca zu den Lieblingsdestinationen ab Dortmund.