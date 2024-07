Dortmund Airport zieht Halbjahresbilanz

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund schließt das erste Halbjahr 2024 mit einem moderaten Wachstum ab und kann damit das starke Niveau des vergangenen Rekordjahres weiter ausbauen.

Kumuliert starteten und landeten von Anfang Januar bis Ende Juni 1.453.528 Passagiere am Dortmunder Flughafen. Das Ergebnis entspricht dem des ersten Halbjahres 2023, welches seinerzeit einen neuen Bestwert markierte, und konnte mit einem Plus von 1,8 Prozent leicht gesteigert werden (2023:1.427.285 Passagiere). Mit Blick auf das zweite Quartal zählte der Flughafen in Summe 818.421 Fluggäste und somit knapp 17.000 Reisende weniger als im Vergleichszeitraum 2023 (2023: 834.985).

Obwohl für 2024 ein weiterer Anstieg der Passagierzahlen geplant war, überraschen Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, die Zahlen nicht: „Trotz des derzeitigen Kapazitätsrückgangs der Wizz Air konnten wir das Niveau des Vorjahres stabilisieren.“ Bereits seit März hat Wizz Air aufgrund von Wartungsarbeiten an den Triebwerken vorübergehend einige Strecken im Umfang reduziert oder gar gestrichen. „Trends sind weniger singuläre Beobachtungen, vielmehr gilt es die Gesamtentwicklung samt umfangreicher Wechselwirkungen verschiedenster Art zu betrachten. Wir konnten seit dem massiven Einbruch des gesamten Luftverkehrs von vor vier Jahren ein nachhaltiges Wachstum generieren. Mit dem Halbjahresresultat sind wir zuversichtlich, jenen Trend langfristig weiter bedienen zu können“, ordnet Guido Miletic die Ergebnisse ein.

Führend unter den beliebtesten Destinationen ab Dortmund bleibt unangefochten das polnische Kattowitz, das in den ersten sechs Monaten von rund 206.000 Gästen frequentiert wurde. Im Ranking folgen Palma de Mallorca mit fast 96.000 Passagieren und Bukarest mit etwa 87.000 Reisenden. Verkehrsreichster Monat des ersten Halbjahres war der Mai mit insgesamt 282.052 Reisenden.

Mit den gegenwärtig laufenden Sommerferien erwartet der Airport steigende Fluggastzahlen. Positive Impulse für das Passagiervolumen ergeben sich zudem aus der seit Anfang Juli erhöhten Frequenz nach Istanbul sowie der Neuaufnahme der Strecke nach Mallorca durch Condor.