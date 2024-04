Dortmund Airport zieht Ferienbilanz

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

130.954 Passagiere - so viele an- und abfliegende Fluggäste begrüßte der Dortmund Airport in den zweiwöchigen NRW-Osterferien.

Neben dem zur Ferienzeit erwartungsgemäß erhöhten Reiseinteresse brachte der zum 31. März installierte Sommerflugplan die umfänglichsten Änderungen im Tagesgeschäft.

Bei den Urlaubern waren neben Destinationen in Osteuropa auch klassische Sonnenziele, allen voran Mallorca und Antalya, äußerst gefragt. Auf der von SunExpress durchgeführten Route nach Antalya konnte das Fluggastaufkommen im Vergleich zur Ferienperiode des Vorjahres dank zusätzlicher Flüge nahezu verdoppelt werden (+ 94 Prozent). Die meisten Gäste verbuchten die Flugverbindungen nach Kattowitz mit 17.751 und Palma de Mallorca mit 10.664 Reisenden. Über einen signifikanten Passagierzuwachs im Vergleich zu den Osterferien 2023 erfreuten sich unter anderem auch die Verbindungen nach Podgorica (+51 Prozent), Cluj-Napoca (+35 Prozent) und Tirana (+25 Prozent).

Das Abfertigungspersonal des Flughafens, die Bundespolizei sowie die für die Sicherheitskontrollstellen zuständige Bezirksregierung berichten von reibungslosen Abläufen während der Ferienzeit.