Dortmund Airport zieht Bilanz der Sommerferien

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund blickt zufrieden auf die sechswöchigen Sommerferien in Nordrhein-Westfalen zurück und liegt wieder über dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Seit Ferienbeginn Ende Juni konnten bis zum 06.08.2023 insgesamt 449.571 Reisende am Airport verzeichnet werden. Verglichen mit den Sommerferien 2022 ergibt sich dadurch ein Plus von über 57.000 Passagieren (14,7%). Im Vergleich zum Vor-Krisen-Jahr 2019 konnte eine Steigerung des Fluggastaufkommens von 16,8% erzielt werden.

Bemerkenswert positiv fiel der Juli aus, in dem erstmals seit Bestehen des Airports mehr als 300.000 Passagiere über einen Kalendermonat hinweg am Platz begrüßt werden konnten (307.377). Während die Fluggastzahlen im Juli letzten Jahres ebenfalls einen Rekord aufstellten, wurde dieser nun um knapp 44.000 Passagiere übertroffen. Verglichen mit dem Monat Juli des Jahres 2019 freut sich der Airport über gestiegene Passagierzahlen in Höhe von 18,8%. „Der Airport in Dortmund ist einer der wenigen Flughäfen Deutschlands, der sich nicht nur dem Vorkrisenniveau angenähert, sondern dieses klar übertroffen hat. Neue Reiseziele, die wachsende Popularität bestehender Destinationen, gepaart mit der ungeminderten Reiselust der Menschen, haben dieses sehr positive Ergebnis ermöglicht“, verkündet Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales.

Um dem vorwiegend tristen Sommerwetter in Deutschland zu entfliehen, fiel die Wahl des Reiseziels auch in diesem Jahr oftmals auf die klassischen Urlaubsdestinationen. Reiseziele am Mittelmeer wie Palma de Mallorca und Antalya konnten sich bei den Reisenden aus Dortmund über große Beliebtheit erfreuen. An der Spitze mit einer beachtlichen Gästezahl von 50.393 Passagieren rangiert auch während der Ferienzeit mit Kattowitz eine seit jeher beliebte Destination. Ebenfalls häufig nachgefragt waren in der sechswöchigen Schulpause Bukarest, Belgrad, Tirana und London. In Relation zum Vorjahreszeitraum wurden viele bestehende Strecken stärker frequentiert. So konnte allein bei Flügen von und nach Tirana und London eine Steigerung des Passagieraufkommens von rund 75% erreicht werden.

Dank des aktuellen Aufwärtstrends blickt der Flughafen optimistisch in die zweite Jahreshälfte und freut sich, die Reisenden spätestens in den Herbstferien wieder begrüßen zu dürfen.