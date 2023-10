Dortmund Airport startet in die Wintersaison

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am 29. Oktober, mit dem Übergang von Sommer- auf Winterzeit, tritt am Dortmund Airport der Winterflugplan in Kraft.

Die bis in den kommenden März reichende Wintersaison offeriert Reisefreudigen ab Dortmund eine breite Vielfalt an Destinationen. Zur Auswahl stehen insgesamt 38 Reiseziele in 20 verschiedenen Ländern.

Beliebte Routen nach London, Kattowitz oder Palma de Mallorca sind auch über die Wintermonate mehrmals wöchentlich im Streckennetz vertreten. Ebenso reizvolle Ziele wie beispielsweise Vilnius oder Danzig überzeugen mit umfangreichem Sightseeing-Angebot und sind dank stimmungsvoller Weihnachtsmärkte besonders in der Zeit von Ende November bis Anfang Januar einen Besuch wert. Für Reisende, die Temperaturen im zweistelligen Bereich suchen, bieten Flüge nach Izmir, Porto oder Thessaloniki die vielversprechendsten Aussichten. Besonders erwähnenswert für Wintersportbegeisterte sind die zweimal wöchentlich abgehenden Flüge nach Brasov. Die eindrucksvollen Schneelandschaften der Karpaten bieten eine malerische Winterkulisse und laden zu ausgiebigen Ski- und Snowboardtouren ein.

Neue Flugrouten im Winter

Direkt zum Saisonstart führt Wizz Air eine weitere Direktverbindung ab Dortmund ein: Startend am 30. Oktober wird Craiova als neues Reiseziel in das Destinationsportfolio des Flughafens aufgenommen. Ein weiteres Highlight stellt die neue Verbindung zum Sabiha Gökçen Flughafen in Istanbul dar. Ab dem 19. Dezember können Fluggäste aus Dortmund dreimal wöchentlich mit Pegasus Airlines in die türkische Metropole reisen.

