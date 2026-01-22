Dortmund Airport startet Kooperation mit der Nordstadtliga

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Seit dem 1. Januar 2026 hat die Pfandspendenaktion am Flughafen Dortmund einen neuen Partner: Die Erlöse aus den am Airport gesammelten Flaschen und Dosen kommen künftig der Nordstadtliga zugute.

Die Pfandspendenaktion unterstützt seit vielen Jahren soziale Projekte und gibt Reisenden die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise Gutes zu tun.

Im gesamten Terminal des Dortmund Airport verteilt – sowohl vor den Sicherheitskontrollstellen als auch im Sicherheitsbereich an den Gates – stehen große Pfandsammeltonnen bereit. Fluggäste und Besucher können dort ihr Leergut einwerfen und mit einer kleinen Geste einen großen Beitrag leisten. Die Gebinde werden vom Dortmund Airport regelmäßig entleert und im Anschluss an die Nordstadtliga übergeben, welche die Erlöse dann für ihre sozialen Projekte einsetzt. „Die Pfandspendenaktion zeigt, wie einfach soziales Engagement sein kann. Unsere Passagiere tun Gutes und leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag für die Region und die Menschen vor Ort", erklärt Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber. „Mit der Nordstadtliga unterstützen wir dabei erneut einen lokalen Partner, der sich seit vielen Jahren für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Dortmund engagiert."

Auch Mirza Demirović, Head of Nordstadtliga, freut sich über die neue Kooperation: „Im Namen der Kinder und Jugendlichen möchten wir uns herzlich bedanken. Es freut uns besonders, gerade in unserem gemeinsamen Jubiläumsjahr mit dem Dortmund Airport einen so engagierten und verlässlichen Partner gefunden zu haben." Die Nordstadtliga ist eine seit 2001 bestehende und über das ganze Jahr laufende Straßenfußballliga für Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene im Dortmunder Norden und hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen verschiedener Backgrounds eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Durch Sport, insbesondere den Fußball, kommen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Kontakt miteinander und erfahren Anerkennung ihrer Persönlichkeit und soziale Akzeptanz.

Mehr Infos zur Nordstadtliga gibt es unter www.nordstadtliga.de.