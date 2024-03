Dortmund Airport präsentiert deutlich besseres Jahresergebnis

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit einem Passagieraufkommen von über 2,9 Millionen Reisenden gelang dem Dortmund Airport im Jahr 2023 nicht nur ein neuer Passagierrekord, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Geschäftsbilanz.

In der ersten Aufsichtsratssitzung der Flughafen Dortmund GmbH für das Jahr 2024 präsentierte Geschäftsführer Ludger van Bebber das vorläufige Jahresergebnis für 2023. Korrespondierend mit gestiegenen Passagierzahlen ist es dem Flughafen gelungen, auch die wirtschaftliche Lage maßgeblich zu verbessern. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Verlust von 8,5 Millionen Euro mit einem vorläufigen Jahresergebnis von minus 3,5 Millionen Euro mehr als halbiert werden.

Passagierwachstum fördert wirtschaftlichen Aufschwung

Bereits im Jahr 2022 und somit vor Ablauf der ursprünglichen Frist erfüllte der Airport die EU-Vorgaben und wies ein ausgeglichenes Betriebsergebnis nach EU-Richtlinien vor. Wie Ludger van Bebber mitteilte, konnte das EU-EBITDA mit Abschluss des Jahres 2023 von 1,3 Millionen Euro auf voraussichtlich 5,6 Millionen Euro erhöht werden, das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung der hoheitlichen Kosten EBITDA verbesserte sich von minus 3,1 Millionen Euro auf plus 1,9 Millionen Euro. „Wir befinden uns auf einem guten Weg, das ist das beste Ergebnis seit über 20 Jahren“, so Ludger van Bebber. „Die wirtschaftliche Lage des Airports stabilisiert sich zunehmend und die schwarze Null rückt immer näher. Wir sind zuversichtlich, das Defizit in 2024 weiter zu verringern, um bis 2025 einen Gewinn auszuweisen. Angesichts ständig steigender regulativer Kosten und dem wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld ist dieses Ergebnis absolut nicht selbstverständlich.“ Die finalen Ergebnisse des Jahres 2023 werden nach der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer in der Aufsichtsratssitzung im Juni bekanntgegeben.

Zurückzuführen sind die positiven betriebswirtschaftlichen Ergebnisse auf das Passagierwachstum und die damit einhergehend gestiegenen Aviation- und Non-Aviation-Erlöse, zu welchen auch die Gastronomie und das Parkangebot zählen. Nachdem sich die Passagierzahlen im Jahr 2023 der 3-Millionen-Marke annäherten, wird für 2024 weiteres Wachstum erwartet. Die Resultate der ersten beiden Monate untermauern diese Prognose. Kumuliert nutzten bis Ende Februar 2024 rund 417.000 Passagiere den Dortmunder Flughafen, ein Zuwachs von rund 10 Prozent verglichen mit dem Vorjahr (2023: 379.605 Passagiere).

Infrastrukturelle Fortschritte

Als Teil der Nachhaltigkeitsbemühungen verfolgt der Dortmund Airport das Ziel eines klimaneutralen Flughafenbetriebes. Um in der Zielerreichung weiter voranzuschreiten, entschied der Aufsichtsrat in der heutigen Sitzung die Anschaffung eines neuen Gebäudesteuerungssystems zur bedarfsgerechten Regulierung von Wärme, Kälte und Frischluft im Terminal. Unter Verwendung von Smart-Data-Technologie sollen der Energieverbrauch und das Energiemanagement zunehmend optimiert werden. Neben einer verbesserten Temperaturregulierung erwartet der Airport ein Einsparungspotenzial von ca. 200 Tonnen CO2 Emissionen und 100.000 Euro jährlich.

Auch dem Ziel, den eigenen Fuhrpark zu 100 Prozent zu elektrifizieren ist der Airport einen weiteren Schritt näher gerückt. Der Austausch von dieselbetriebenen Fluggasttreppen wird im laufenden Jahr fortgesetzt.

Baufortschritt für Bundespolizei und Spezialkräfte

Flughafen-Chef Ludger van Bebber nutzte die Aufsichtsratssitzung ebenfalls, um über die bevorstehende Finalisierung zweier Bauprojekte zu informieren. Um der hohen Anzahl an Flügen aus Non-Schengen-Staaten gerecht zu werden und Einreiseprozesse zu beschleunigen, hatte der Aufsichtsrat 2021 den Ausbau der Einreisekontrollstelle Ost genehmigt. Fristgerecht soll die Inbetriebnahme durch die Bundespolizei noch diesen März erfolgen. Ebenfalls weit fortgeschritten ist der Bau des neuen Dienstgebäudes für die Spezialkräfte der Polizei. Mit der Grundsteinlegung im März 2022 begann der Bau des 50 Millionen-Euro-Projektes östlich des Terminals. Planmäßig soll das Gebäude nach rund zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt und Ende April an die Dortmunder Polizei übergeben werden.