Dortmund Airport kann positive Verkehrsentwicklung fortsetzen

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Neue Strecken, ein starkes Sommerreiseaufkommen und eine hohe Sitzplatzauslastung haben dem Dortmund Airport im dritten Quartal 2026 ein solides Passagierwachstum beschert.

Insgesamt nutzten in den Monaten Juli, August und September kumuliert rund 1,01 Millionen Menschen den Flughafen. Die Zahl der Reisenden stieg damit um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Den stärksten Wachstumsimpuls lieferte Wizz Air: Im dritten Quartal legte das Fluggastaufkommen der ungarischen Airline im Vergleich zum Vorjahr um etwa 13 Prozent zu. Einen weiteren maßgeblichen Beitrag lieferten die Sommerferien. Mit mehr als 530.000 Feriengästen nutzten so viele Passagiere den Flughafen wie nie zuvor in einem vergleichbaren Ferienzeitraum. Der August war mit über 360.000 Reisenden nicht nur der stärkste Monat des verstrichenen Quartals, sondern zugleich der passagierstärkste Monat des bisherigen Jahres.

Insgesamt zählte der Airport in den ersten neun Monaten 2026 mehr als 2,62 Millionen Fluggäste. Das entspricht einem Zuwachs von rund 179.000 Reisenden gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Die Weichen für einen erfolgreichen Jahresendspurt sind gestellt. Die steigenden Zahlen zeigen, dass sich das Verkehrsaufkommen weiterhin erfreulich entwickelt und wir auf einem guten Weg sind, in diesem Jahr erneut mehr Passagiere zu begrüßen als im Vorjahr", sagt Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Flughafens. Neben der Entwicklung des Passagieraufkommens steht auch der Ausbau des Streckennetzes fest im Fokus: „Wir arbeiten konsequent daran, unser Flugangebot auf bestehenden Märkten weiterzuentwickeln und zugleich neue Destinationen in Süd- und Mitteleuropa zu erschließen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass wir dabei gute Fortschritte machen und den Reisenden in der Region eine noch größere Auswahl an attraktiven Verbindungen bieten können."

Bereits acht neue Ziele bereichern das Streckennetz des Airports in diesem Jahr. Dazu zählen mit Mailand, Palermo und London bedeutende europäische Städte, die das Destinationsangebot weiter diversifizieren. Mit Rom folgt ab dem 25. Oktober eine weitere international bedeutende Städtedestination und eines der beliebtesten Reiseziele Europas.

Flughafen Dortmund