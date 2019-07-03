Dortmund Airport ist am pünktlichsten

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmunder Flughafen ist der pünktlichste Flughafen Deutschlands. Dieses Ergebnis veröffentlichte Offical Airline Guide (OAG), der weltweit führende Anbieter von Flugdaten.

Demnach starteten und landeten 85 Prozent der Flieger in den vergangen zwölf Monaten pünktlich. Auch weltweit gehört der Dortmund Airport damit zur Spitze. Als einziger Deutscher Flughafen bekam er im Ranking eine 5-Sterne-Bewertung. Diese erlangen alle Airports, die weltweit in punkto Pünktlichkeit zu den Top 10 gehören.

Flughafen-Geschäftsführer Udo Mager ist erfreut über die Auszeichnung: „Das erneut sehr gute Abschneiden im Pünktlichkeits-Ranking ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Effizienz der Prozesse und das Zusammenwirken mit unseren Systempartnern, wie Bezirksregierung, Sicherheitsdienstleister, Zoll und Bundespolizei. Nur eine gute Zusammenarbeit ermöglicht die reibungslose Abfertigung. Es ist eine schöne Anerkennung, dass die Bemühungen aller Beteiligten durch die 5-Sterne-Auszeichnung belohnt werden.“

Bei der Analyse der vergangenen zwölf Monate wurden alle Flughäfen berücksichtigt, die mehr als 600 Starts und Landungen im Monat verzeichnen. Für mindestens 80 Prozent der Flüge mussten Daten zur Verfügung stehen, um als Flughafen in die Studie miteinbezogen zu werden.

Flughafen Dortmund