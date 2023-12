Dortmund Airport erwartet die letzte Reisewelle des Jahres

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit Beginn der nordrhein-westfälischen Weihnachtsferien rechnet der Dortmund Airport zum Jahresende mit der letzten größeren Reisewelle.

Im Zeitraum vom 21. Dezember 2023 bis zum 07. Januar 2024 werden am Dortmunder Flughafen rund 140.000 startende und landende Passagiere erwartet. Das vielfältige Streckenangebot umfasst nahezu 40 Ziele in 20 Ländern und erfüllt unterschiedlichste Reisewünsche, sei es der Besuch von Familie und Freunden in der Heimat, die Aussicht auf Sonnenschein oder der Wunsch nach weißer Weihnacht. Besonders beliebte Destinationen werden mit mehreren Abflügen täglich bedient. Darunter die Strecken nach Kattowitz, Bukarest, Skopje, Danzig oder Palma de Mallorca.

Mehrmals wöchentlich geht es vom Dortmund Airport auch nach Budapest, Rom und London – ideale Orte für einen Städtetrip zu Silvester. Populäre Skigebiete machen Destinationen wie Belgrad, Brasov oder Kutaissi besonders attraktiv für Wintersportler. Neben den bekannten Warmwetterzielen Antalya, Palma de Mallorca, Izmir und Porto lassen sich mit Flugbuchungen zum Drehkreuz nach Istanbul ab dem 19. Dezember zudem zahlreiche Fernreiseziele erreichen.

Aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens wird allen Fluggästen empfohlen, sich möglichst vorab online einzuchecken und 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu erscheinen. Im Duty-Free-Bereich besteht auch während der Feiertage die Möglichkeit Last-Minute-Geschenke zu erwerben und so die Wartezeit im Gate-Bereich zu verkürzen.

Der Dortmund Airport wünscht frohe Festtage und hofft, alle Reisenden auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.