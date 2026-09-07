Dortmund Airport erreicht Sommerbestwerte

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Vom ersten Ferienwochenende bis zum letzten Rückkehrer hat der Dortmund Airport eine intensive Sommerferienzeit erlebt.

Mit insgesamt 530.423 Reisenden konnte der Flughafen nicht nur das Ergebnis des Vorjahres übertreffen, sondern erstmals die Marke von einer halben Million Passagieren überschreiten und einen neuen Ferienrekord verzeichnen. Mehr als 36.000 zusätzliche Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr sorgten für ein Plus von rund 7,3 Prozent.

„Über eine halbe Million Menschen haben sich in diesem Sommer für eine Reise über den Dortmund Airport entschieden", sagt Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber. „Das ist nicht nur ein Rekordergebnis, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass zahlreiche Besucher unser Angebot und die gute Anbindung schätzen." Hinter dem hohen Reiseaufkommen steht zugleich eine besondere Leistung hinter den Kulissen: „Ein solcher Ferienverkehr ist nur möglich, wenn viele Abläufe reibungslos ineinandergreifen. Unseren Mitarbeitenden und Partnern vor Ort gilt daher ein besonderer Dank. Sie haben auch in der verkehrsreichsten Zeit dafür gesorgt, dass der Betrieb zuverlässig und stabil läuft." An Spitzentagen zählte der Dortmunder Flughafen mehr als 13.000 Passagiere.

Neue Verbindungen, darunter die täglichen Flüge nach London sowie die diesjährigen Streckenzuwächse nach Târgu Mureș, Breslau, Niš und Oradea belebten das Ferienprogramm. Trotz des erweiterten Streckennetzes setzten viele Passagiere auch in diesem Sommer auf etablierte Urlaubsziele. Besonders gefragt war erneut Kattowitz. Die polnische Stadt führt regelmäßig die Liste der beliebtesten Destinationen an und konnte ihre Spitzenposition in diesem Jahr noch weiter ausbauen. Mit fast 58.000 Reisenden flogen rund 15 Prozent mehr Menschen nach Kattowitz als im Vorjahreszeitraum. Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Verbindungen folgten Palma de Mallorca (42.407 Passagiere), Tirana (31.163 Passagiere) und Bukarest (31.110 Passagiere).

Doch auch mit dem Ende der Sommerferien soll die Reiselust nicht abebben. Bereits am 8. September nimmt der Dortmund Airport mit Palermo eine neue Strecke in den Flugplan auf und bietet Fluggästen die Möglichkeit, den Sommer im warmen Sizilien zu verlängern. Ab Oktober können Reisende zudem das italienische Festland erreichen und die Metropolstädte Mailand und Rom ansteuern.

Flughafen Dortmund