Dortmund Airport begrüßt drei neue Auszubildende

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres hieß der Dortmund Airport am 3. August drei junge Nachwuchskräfte am Flughafen willkommen.

Nikita Plechov, Jona Schulz und Leon Seidinger verstärken das Team und werden in den kommenden drei Jahren zu Servicekaufleuten im Luftverkehr ausgebildet. Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber, die Ausbildungskoordinatorinnen Jana Lewin und Lara Brecht sowie der Betriebsrat, vertreten durch Stefanie Kessler, nahmen den Luftverkehrs-Nachwuchs heute in ihrem neuen Arbeitsumfeld in Empfang.

Als Arbeitgeber mit mehr als 400 Beschäftigten direkt am Flughafen und über 1400 Menschen am Standort setzt der Dortmund Airport schon lange auf die Förderung eigener Fachkräfte. Seit 2003 hat der Flughafen mehr als 80 junge Menschen erfolgreich qualifiziert. Während der dreijährigen Ausbildung lernen die angehenden Servicekaufleute die vielfältigen Abläufe am Airport kennen. Dazu gehören unter anderem Einblicke in Check-in, Boarding und die Flugzeugabfertigung sowie Aufgaben in der Vorfeldkontrolle, an der Flughafeninformation und im Bereich Lost & Found. Auch kaufmännische Themen wie Buchhaltung und Marketing stehen auf dem Lehrplan und werden durch Einblicke in die Konzernbuchhaltung bei DSW21 ergänzt.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Zwei der Azubis konnten bereits erste Erfahrungen am Dortmund Airport sammeln. Leon Seidinger war vor dem Ausbildungsbeginn als Ramp Agent tätig und Nikita Plechov konnte die Abteilung Passagierabfertigung kennenlernen. „Wir heißen die neuen Auszubildenden herzlich in unserem Team willkommen", sagt Ludger van Bebber. „Der Luftverkehr ist eine der abwechslungsreichsten und spannendsten Branchen. Mit den drei neuen Auszubildenden konnten wir vielversprechende Nachwuchskräfte für dieses dynamische Arbeitsumfeld gewinnen und freuen uns, sie auf dem bevorstehenden Weg zu begleiten."

Wer sich ebenfalls für die Luftverkehrsbranche interessiert, hat noch bis Oktober die Möglichkeit, sich für den Ausbildungsstart 2027 zu bewerben und Teil des Teams zu werden. Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und zu den aktuellen Angeboten sind auf der Website des Flughafens zu finden.

Flughafen Dortmund