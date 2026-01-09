Dornier Museum startet mit Rückenwind ins neue Jahr

Dornier Do 31 beim Dornier Museum Friedrichshafen (Foto: Dornier Museum)

Das Dornier Museum blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück: 118.556 Museumsgäste sowie zusätzlich etwa 20.000 Veranstaltungsgäste besuchten 2025 das Luft- und Raumfahrtmuseum in Friedrichshafen.

Mit diesen Besucher- und Veranstaltungsgästezahlen bestätigt das Haus seine Rolle als bedeutender Erlebnis-, Bildungs- und Veranstaltungsort am Bodensee.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählten das Flugwochenende und Sommerfest im August, das mit über 10.000 Gästen großen Zuspruch fand. Ein besonderes Highlight war der Besuch eines Airbus A400M der Luftwaffe, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte. Auch 2026 wird das Dornier Museum die Do-Days, das Flugwochenende und beliebte Sommerfest veranstalten – und dabei für besondere Highlights unter den Gastflugzeugen sorgen.

Der Erfolg basiert auf einer konsequenten Weiterentwicklung des Museums: Die Raumfahrtdauerausstellung wurde in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Anfang Dezember eröffnete zudem die neue Ausstellung „Innovation – Über das Fliegen hinaus“, die Zukunftstechnologien beleuchtet, die bei Dornier seit den 1960er-Jahren entwickelt wurden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Familienfreundlichkeit und Interaktivität. Angebote wie die neue Dornier Mystery-Tour für Jugendliche und junge Erwachsene haben maßgeblich zum Besucherzuwachs beigetragen. Die Zertifizierung als familien-freundliches Ausflugsziel bestätigt diesen Kurs. Auch in Zukunft setzt das Dornier Museum auf Erlebnisqualität: Geplant ist der Ausbau immersiver Formate, insbesondere durch Virtual-Reality-Anwendungen, die Luft- und Raumfahrt auf neue Weise erfahrbar machen. Gleichzeitig bleibt der langfristige Erhalt der historischen Großflugzeuge ein zentrales Anliegen.

Aktuell ist das Museum noch bis einschließlich 16. Januar wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Ab Samstag, 17. Januar, öffnet es wieder zu den regulären Öffnungszeiten – und startet direkt mit mehreren Veranstaltungshighlights ins neue Jahr:

• 17. Januar: Konzert der Classic-Rock-Band Helter Skelter im Flugzeughangar

• 24. Januar: Ü30 TANZlust Partynacht

• 29. Januar: Fortsetzung der Gesprächsreihe zur Zukunft der Luftfahrt – Thema: „Forschung aus der Luft“ mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis

„Die konstant hohen und weiter steigenden Besucherzahlen auch im 16. Jahr unseres Bestehens zeigen, dass unser Ansatz aus inhaltlicher Weiterentwicklung, interaktiven sowie familienfreundlichen Angeboten und hochwertigen Veranstaltungen aufgeht“, sagt Museumsdirektor Philipp Lindner. „Daran wollen wir auch 2026 anknüpfen – mit einer attraktiven Ausstellung, innovativen Formaten und einem Programm, das unterschiedliche Zielgruppen anspricht.“

Mit seinem Fokus auf Zukunftsthemen, Familienfreundlichkeit und Erlebnisqualität bleibt das Dornier Museum auch im neuen Jahr ein zentraler Anlaufpunkt für Luft- und Raumfahrtbegeisterte, Kulturinteressierte und Veranstaltungsbesucher aus der gesamten Region und darüber hinaus.

Dornier Museum Friedrichshafen