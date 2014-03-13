Doppelte Auszeichnung für Lufthansa Cargo

Bei den renommierten „Air Cargo Excellence Awards" wurde Lufthansa Cargo im Rahmen des World Cargo Symposiums 2014 in Los Angeles mit dem "Platinum Award" ausgezeichnet.

Der amerikanische Logistikdienstleister Expeditors International würdigte Lufthansa Cargo darüber hinaus mit dem „2013 Award of Excellence". Dr. Andreas Otto, Vorstand Produkt und Vertrieb bei Lufthansa Cargo, nahm den Preis bei einer Zeremonie am Expeditors-Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington entgegen. “Die beiden Awards sind nicht nur eine tolle Belohnung für alle Cargo Lufthanseaten, sondern auch Ansporn und Verpflichtung zugleich, in unseren Bemühungen nach ständigen Qualitätsverbesserungen und neuen, innovativen Produkten nicht nachzulassen", sagte Dr. Andreas Otto. Mit den zahlreichen Projekten des laufenden Zukunftsprogramms „Lufthansa Cargo 2020" drehe das Unternehmen „offensichtlich an den richtigen Stellschrauben", um seine Kunden zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Neue Flugzeuge, neue IT, neues Logistikzentrum, mehr Digitalisierung: Mit milliardenschweren Investitionen in die Zukunft des Luftfrachtgeschäfts hat Lufthansa Cargo begonnen, ihre führende Rolle in der Industrie zu festigen und auszubauen. Sichtbarstes Zeichen dieser Zukunftsstrategie sind drei fabrikneue Boeing 777-Frachter, die inzwischen in Diensten des Fracht-Kranichs fliegen.

Die Kunden von Lufthansa Cargo profitieren dank „Lufthansa Cargo 2020“ von schnelleren und effizienteren Prozessen. Höchste Qualität ist für Lufthansa Cargo mehr denn je Top-Thema, unterstrich Dr. Andreas Otto. „Durch höchste Zuverlässigkeit, ein großes und hochfrequentes Netzwerk sowie maßgeschneiderte Transportlösungen wollen wir weiterhin das weltweit beste Luftfrachtprodukt bieten.“ Mit der doppelten Auszeichnung bestätigen Kunden aus der Logistikindustrie ihre hohe Wertschätzung für diesen Innovationskurs. So konnte Lufthansa Cargo bei den "Air Cargo Excellence Awards 2014" in diversen Kategorien punkten. Bei der jährlichen Befragung des Fachmagazins "Air Cargo World " wurden Frachtairlines und Flughäfen weltweit insbesondere mit Blick auf Kundenservice, Qualität und Informationstechnologie unter die Lupe genommen.