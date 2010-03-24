Doch kein Streik bei Air France

Die FlugbegleiterInnen der Air France haben ihre Streikdrohung zurück genommen.

Die Airline erwartet für das Wochenende „normalen“ Betrieb, nachdem eine Mehrheit der sechs Gewerkschaften, die die Cabin Crew Member vertreten, den für den 28. bis 31. März vorgesehenen Streik abgesagt haben. Die Arbeitervereinigungen hatten gedroht, vier Tage gegen die Sparmassnahmen im sogenannten NEO (New European Offer) zu demonstrieren. Als Teil der Reorganisierung ihres Kurz- und Mittelstreckennetzes will Air France auf ihren A319 einen Flugbegleiter weniger einsetzen und gleichzeitig wieder eine warme Mahlzeit auf Flügen einführen, die mehr als 2,4 Stunden dauern.