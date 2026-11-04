Discover verabschiedet letzten Airbus A330-200 aus der Flotte

Discover verabschiedet letzten Airbus A330-200 (Foto: Discover-Airlines)

Am 28. Oktober 2026 hat der letzte Airbus A330-200 der Discover-Airlines-Flotte seinen Abschieds-Linienflug absolviert.

Die D-AXGE ist am 28. Oktober um 6:30 Uhr mit Flug 4Y051 aus Philadelphia am Flughafen Frankfurt gelandet. Die „Golf Echo“ ist das letzte von insgesamt drei Flugzeugen dieses Typs, die in den vergangenen fünf Jahren für Discover Airlines im Einsatz waren. Die drei Maschinen D-AXGB, D-AXGE und D-AXGF waren die ersten Flugzeuge der jungen Airline, die 2020 gegründet wurde. Sie flogen zuvor u.a. für SunExpress und Qatar. Mit der „Golf Echo“ startete Discover Airlines am 24. Juli 2021 zu ihrem Erstflug. Sie war damals das zweite Flugzeug im AOC.

Mit der Ausmusterung der rund 22 Jahre alten A330-200 Flugzeuge vereinheitlicht Discover Airlines ihre Langstreckenflotte und reduziert deren Komplexität deutlich. Der Schritt ist Teil der Flottenmodernisierung der Lufthansa Group. Die Langstreckenflotte von Discover Airlines besteht damit ab sofort einheitlich aus 15 Airbus A330-300. Ab Sommer 2027 kommen sukzessive Airbus A350 hinzu. Bis Mitte 2028 soll die Interkontinentalflotte auf insgesamt 20 Flugzeuge anwachsen, davon vier A350.

Alle drei „Golf-Maschinen“ werden am Flughafen Tarbes-Lourdes-Pyrénées in Frankreich an ihren Eigentümer übergeben, der über ihren weiteren Einsatz entscheiden wird.

Die Flugzeuge waren bis zuletzt im Eurowings-Discover-Design unterwegs, da sich eine Umlackierung nicht mehr gelohnt hätte.