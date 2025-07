Discover präsentiert Sommerflugplan

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Sommer 2026: Discover Airlines baut Kurzstreckenangebot aus und fliegt erstmals nach Irland und Zypern.

Discover Airlines erweitert im kommenden Sommer ihr Kurzstreckenangebot ab Frankfurt und München. Neben dem Ausbau bewährter Strecken setzt der Ferienflieger mit drei Neuzugängen auf Geheimtipps abseits klassischer Urlaubshotspots, die mit authentischem Charme, abwechslungsreicher Natur und kultureller Vielfalt überzeugen.

Highlights im Kurzüberblick

Einziger Direktflug von Deutschland nach Shannon, Irland

19x die Woche von Frankfurt und München nach Larnaca, Zypern

Über 40 Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke im nächsten Sommer

Kurz- und Mittelstreckenflotte wächst im Frühjahr 2026 auf 18 Airbus A320

Shannon, Larnaca und Brindisi: Küste, Kultur und regionaler Charakter

Ab April bietet Discover Airlines die einzige Direktverbindung von Deutschland nach Shannon an. Die Stadt im Westen Irlands ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des „Wild Atlantic Way“ entlang der Westküste Irlands. Die Flüge starten zweimal wöchentlich ab Frankfurt.

Erstmals steht auch die Insel Zypern im Flugplan von Discover Airlines. Ab Ende März geht es täglich von Frankfurt und München in die Hafenstadt Larnaca – eine der ältesten Städte der Welt. Ab Frankfurt starten donnerstags, freitags und samstags sogar zwei Flüge pro Tag, ab München gibt es freitags und sonntags ebenfalls zwei tägliche Verbindungen. Die Strecken wurden bisher von Lufthansa angeboten.

Neben Bari ergänzt Brindisi den Flugplan um ein weiteres italienisches Ziel. Die geschichtsträchtige Hafenstadt an der Adriaküste im Süden Italiens wird von Juni bis Oktober zweimal wöchentlich ab Frankfurt angeflogen. Brindisi ist bekannt für die typischen weißen Dörfer in der umliegenden Küstenlandschaft.

Beliebte Ziele ab Frankfurt jetzt auch neu ab München

Ab Mitte Mai erweitert Discover Airlines ihr Angebot von München zudem um zwei weitere Destinationen: Skiathos in Griechenland und Evenes in Norwegen. Beide Ziele werden bereits seit einiger Zeit ab Frankfurt angesteuert und erfreuen sich einer sehr guten Nachfrage. Mit den beiden Neuaufnahmen fliegt die Airline kommenden Sommer ab München insgesamt 12 griechische Ziele und drei Nordics-Ziele an. In Frankfurt wird außerdem die Verbindung nach Oulu in Finnland ausgebaut und ab Sommer 2026 ganzjährig nonstop angeboten.

Discover Airlines fliegt im kommenden Sommer zu über 40 Zielen auf der Kurz- und Mittelstrecke ab Frankfurt und München. Die Kurz- und Mittelstreckenflotte wächst im Frühjahr 2026 um zwei weitere Flugzeuge auf insgesamt 18 Airbus A320, elf davon starten ab Frankfurt, sieben sind in München beheimatet.

Übersicht der neuen Verbindungen