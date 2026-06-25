Discover mit mehr Langstrecke ab München

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines baut ihr Angebot auf der Langstrecke am Flughafen München weiter aus und bietet ab April 2027 ganzjährig fünf wöchentliche Flüge in die namibische Hauptstadt.

Bereits seit Frühjahr 2025 steht Windhoek dreimal die Woche im Flugplan des Ferienfliegers ab München. Mit zwei zusätzlichen Verbindungen reagiert Discover Airlines nun auf die anhaltend hohe Nachfrage nach dem beliebten Reiseziel.

Insgesamt werden ab Sommer 2027 damit zwölf wöchentliche Flüge nach Windhoek ab Frankfurt und München angeboten. Seit diesem Jahr ergänzt außerdem die Schwester-Airline Edelweiss ab Zürich das Direktflug-Angebot nach Windhoek während der Sommermonate. Damit bietet die Lufthansa Group so viele Direktverbindungen nach Windhoek an wie nie zuvor.

Ab Frankfurt starten die Flüge täglich, von München dann ab kommenden Sommer immer montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags.

Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines, sagt: „Windhoek zählt seit jeher zu den beliebtesten Zielen in unserem Streckennetz, das zeigen die konstant hohen Buchungszahlen. Umso mehr freuen wir uns, unser Angebot ab München auszubauen und unseren Gästen noch mehr Flexibilität bei der Reiseplanung zu bieten."

Windhoek gehörte bereits im August 2021 zu den ersten Destinationen im Streckennetz von Discover Airlines. Seitdem hat die Airline ihr Angebot nach Namibia kontinuierlich erweitert und die Verbindungen schrittweise ausgebaut.

Komfortable Flugzeiten für maximale Aufenthaltszeit

Die Flüge starten in München jeweils um 21:40 Uhr und kommen nach einer Flugzeit von rund 10 Stunden um 07:35 Uhr am nächsten Morgen an. Rückflüge starten um 20:35 Uhr in Windhoek mit geplanter Ankunft um 06:30 Uhr am nächsten Morgen. Alle Zeiten sind lokal. Zum Einsatz kommen Airbus A330-300, die ab 2027 schrittweise mit der neuen Kabine „Ocean Blue" ausgestattet werden.

Die zusätzlichen Flüge sind ab heute buchbar und können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.