Discover erstmals in Shannon gelandet

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Am Samstag, den 25. April 2026, ist Discover Airlines zum ersten Mal auf dem Flughafen von Shannon in Irland gelandet, es ist der einzige Direktflug von Deutschland nach Shannon.

Discover Airlines Flug 4Y1500 ist am Samstag, den 25. April 2026, um 10:05 Uhr erstmalig von Frankfurt zum Flughafen Shannon (SNN) in Irland gestartet. Nach rund zwei Stunden Flugzeit landete der Airbus A320 pünktlich. Vor Ort wurden Gäste und Crew herzlich empfangen. Mit der Neuaufnahme erweitert Discover Airlines ihr Portfolio um das erste Ziel in Irland.

Ab Ende April bietet Discover Airlines in den Sommermonaten einen wöchentlichen Direktflug, immer samstags, zwischen Frankfurt und Shannon an. Durch die vollständige Einbindung von Discover Airlines in das weltweite Streckennetz der Lufthansa Group Airlines wird es für Reisende zukünftig deutlich einfacher und bequemer, nach und von Shannon zu reisen.

Shannon als Ausgangspunkt für eine Reise durch Irland

Die Stadt im Westen des Landes eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen durch Irland. Von hier aus lassen sich die unterschiedlichen Teile des Landes gut miteinander verbinden und flexibel bereisen. Zudem bietet sich Shannon durch den nahegelegenen „Wild Atlantic Highway“ als geeigneter Startpunkt für eine Tour entlang der szenischen Landschaft von Irlands Westküste an.

Alle Flüge können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 32 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.