Discover engagiert sich in Windhoek

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines unterstütz beim Neubau eines Heims für Kinder und Jugendliche in Windhoek ein Förderprojekt von Home of Good Hope und help alliance.

Mit einem feierlichen ersten Spatenstich haben Discover Airlines CEO Bernd Bauer und Monica Imanga, Gründerin der namibischen Organisation Home of Good Hope, am 20. Oktober den offiziellen Startschuss für den Bau einer neuen Hilfseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Windhoek gegeben. In den nächsten Monaten wird dort ein Ort geschaffen, an dem rund 1200 Kinder täglich eine warme Mahlzeit erhalten und in sicherer Umgebung spielen und lernen können.

Die neue Einrichtung wird im Stadtteil Katutura gebaut, einem der ärmsten Bezirke Windhoeks. Seit 2007 engagiert sich die Organisation für Kinder und Jugendliche in der Region, insbesondere für jene, die in benachteiligten Siedlungen ohne feste Unterkünfte und ohne stabile familiäre Strukturen leben. Mit einer Suppenküche, Bildungsangeboten und psychosozialer Betreuung erreicht das Team bereits heute Hunderte von Kindern, die sonst keinerlei Zugang zu Grundversorgung hätten.

Der Kontakt zwischen Discover Airlines und Home of Good Hope entstand 2021 im Rahmen einer von Mitarbeitenden initiierten Weihnachtsaktion. Discover Airlines hat sich seitdem auf vielfältige Weise für das Projekt engagiert: durch Spendensammlungen, freiwillige Hilfe vor Ort sowie aktive Unterstützung bei bürokratischen Prozessen im Hintergrund. 2022 wurde das Projekt offiziell in das Projektportfolio von help alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group, aufgenommen. Dank Fördermitteln in Höhe von 100.000 Euro konnte nun das lang ersehnte Bauvorhaben in Angriff genommen werden.

„Die Unterstützung, die wir in den letzten Jahren durch Discover Airlines und help alliance erfahren haben, geht weit über materielle Hilfe hinaus – sie kommt von Herzen. Aus einer ersten Begegnung ist eine enge Freundschaft entstanden, und wir sind zutiefst dankbar für das Vertrauen, das in unsere Arbeit gesetzt wird. Teil des Förderprogramms von help alliance zu sein, ist für uns als kleine Organisation ein riesiger Schritt – und ein starkes Zeichen, dass auch unsere Kinder nicht vergessen werden,“ sagt Monica Imanga, Gründerin von Home of Good Hope.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit help alliance eine Brücke schlagen konnten – zwischen dem engagierten Team hier vor Ort und unseren Gästen, die mit vielen kleinen Beiträgen im Rahmen der Spendenmöglichkeit an Bord einen Teil zur Umsetzung dieses Projekt beigetragen haben. Es ist eine schöne Möglichkeit, etwas zurückzugeben an diese Stadt und die Menschen, die uns und unsere Gäste bereits seit vielen Jahren mit offenen Armen empfangen“, sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

Windhoek war eines der ersten Ziele im Flugplan von Discover Airlines und hat seither eine besondere Bedeutung für die junge Ferienfluggesellschaft. Heute fliegt Discover Airlines insgesamt zehn Mal pro Woche von Frankfurt und – seit Frühjahr 2025 – auch von München aus in die namibische Hauptstadt. Die Airline bietet die einzigen Direktverbindungen aus Europa nach Windhoek an.

Discover Airlines