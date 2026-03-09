Discover baut Marokko Angebot aus

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines erweitert ab Winter 2026/27 ihr Angebot um zwei neue Destinationen in Marokko.

Ab Ende Oktober verbindet der Ferienflieger Frankfurt mit der Küstenstadt Agadir und bietet ab München die einzige Direktverbindung in die traditionsreiche Königsstadt Fès im Nordosten des Landes. Mit bis zu 16 wöchentlichen Verbindungen zu drei Zielen ist das Marokko-Angebot von Discover Airlines kommenden Winter so groß wie nie zuvor.

Die neuen Verbindungen werden zwischen Ende Oktober und Ende März 2027 angesteuert: Von Frankfurt geht es dann zweimal pro Woche, jeweils montags und freitags, nach Agadir, von München einmal wöchentlich, immer sonntags, nach Fès. Die Abflüge erfolgen jeweils am Morgen mit Ankunft am Mittag – die Rückflüge erreichen Deutschland am Abend. Die Flugzeit beträgt jeweils rund vier Stunden.

Mit den neuen Destinationen reagiert die Airline auf den Wunsch nach weiteren Verbindungen nach Marokko. Passend dazu wurde erst vergangene Woche auf der ITB Berlin eine Vereinbarung zum Ausbau der Partnerschaft mit dem marokkanischen Tourismusbüro unterzeichnet und damit der Fokus auf das Reiseziel Marokko weiter gestärkt. Bereits seit 2022 bietet Discover Airlines die einzigen Direktflüge von Frankfurt und München nach Marrakesch. Zukünftig mit insgesamt bis zu 13 wöchentlichen Flügen im Winter.

Agadir liegt im Süden Marokkos und ist bekannt für sein mildes Klima und die endlosen Strände entlang der Atlantikküste. Neben Strand- und Wassersportaktivitäten ist Agadir zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Nationalpark Souss-Massa oder in die Ausläufer des nahegelegenen Atlasgebirges.

Fès beeindruckt mit ihrer historischen Altstadt, die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet ist. Kulturinteressierte können in den über 9.000 verwinkelten Gassen die jahrhundertealte Architektur, traditionelle Handwerkskunst und die lebendigen Märkte entdecken.

Alle Flüge sind ab sofort unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.