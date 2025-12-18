Discover Airlines wird ausgezeichnet

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines wurde erstmals von der international anerkannten Ratingagentur Skytrax auditiert und direkt mit der 4-Sterne-Bewertung in der Kategorie Leisure Airline ausgezeichnet.

Damit erreicht die junge Airline auf Anhieb die zweithöchste Einstufung der Branche – derzeit gibt es in dieser Kategorie keine Airline mit einer höheren Bewertung. Das Audit fand im November 2025 auf Kurz- und Langstreckenflügen ab Frankfurt und München statt.

Die 4-Sterne-Bewertung gilt als deutliches Qualitätsmerkmal und würdigt hohe Standards beim Produkt und beim Service des Personals – an Bord und am Boden. Bewertet werden unter anderem Komfort, Servicequalität, Abläufe sowie das Gesamterlebnis für die Gäste entlang der Reisekette.

Das Fazit der Auditoren: Discover Airlines verfügt über ein sehr gut entwickeltes Produkt, das in vielen Bereichen über dem Branchenstandard von Ferienfluggesellschaften liegt und durch eine sehr gute Balance aus Komfort, Konsistenz und Professionalität im gesamten Kundenerlebnis überzeugt. Dabei werden besonders die Business Class, die Premium Economy Class, das Catering, das Bordunterhaltungsangebot sowie das Auftreten der Crew hervorgehoben.

Herausragend: Premium Economy & Inflight Entertainment

Skytrax attestiert der Premium Economy Class ein Niveau deutlich über dem typischen Leisure-Standard und bezeichnet sie als „eine der aktuell stärksten Leistungsbereiche von Discover Airlines“. Auf ihren Langstreckenflügen bietet Discover Airlines bis zu 31 Plätze in dieser Reiseklasse, deren Produkt in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurde – unter anderem mit Porzellangeschirr, gedruckten Menükarten und einem Welcome Drink.

Besondere Anerkennung erhielt das kostenfreie Inflight Entertainment (IFE) auf allen Flügen, insbesondere die Onboard Cloud, über die Gäste Filme, Serien und Zeitschriften komfortabel auf ihren eigenen Endgeräten nutzen können. Vor allem auf der Kurzstrecke bewerten die Auditoren dieses in Europa häufig nicht oder nur kostenpflichtig verfügbare Angebot als „großzügig“ und besonders geeignet für Urlaubsreisende und Familien.

Ulrich Lindner, CEO von Discover Airlines:

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestätigt, dass sich Discover Airlines in kürzester Zeit als starke Marke im hochwertigen Privat- und Urlaubsreisesegment etabliert hat – und sich ohne Weiteres im europäischen und internationalen Vergleich messen lassen kann. Mein Dank gilt dem gesamten Team: Es ist ihr Erfolg und der Lohn für große Anstrengungen im Aufbau und in der Weiterentwicklung unserer Airline in den vergangenen knapp fünf Jahren. Unsere Gäste können sich darauf verlassen, dass wir uns auf dieser Auszeichnung nicht ausruhen, sondern auch in Zukunft konsequent in ihr Reiseerlebnis investieren – unter anderem mit der Erneuerung unserer gesamten Langstreckenkabine und der Einflottung des hochmodernen Airbus A350.

Ab 2027 beginnt Discover Airlines mit dem umfassenden Kabinenumbau der gesamten Airbus A330-Flotte. Bis 2028 wächst die Flotte von heute 30 auf insgesamt 40 Flugzeuge, darunter auch der Airbus A350 als neues Flaggschiff.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.

Über World Airline Star Rating

Dieses 1999 eingeführte, international führende Bewertungssystem für Fluggesellschaften stuft Fluggesellschaften nach der Qualität ihrer Produkte und dem Serviceniveau ihres Personals ein. Die Airline Star Ratings gelten als globaler Maßstab für Fluggesellschaften. Das Airline Star Rating-Programm wird von der internationalen Luftverkehrsbewertungsagentur Skytrax verwaltet.