Discover Airlines verbessert Konnektivität

Discover Airlines Airbus A330

Als eine der ersten Airlines wird Discover Airlines ab nächstem Herbst die neueste Multi-Orbit-Antenne von Panasonic Avionics installieren und verbessert damit die Internetverbindung.

Erst kürzlich hat Discover Airlines bekanntgegeben, ab Sommer (vrsl. Juni) kostenloses und unbegrenztes Nachrichtenversenden auf der Langstrecke einzuführen. Jetzt folgt für Gäste des Ferienfliegers ein weiteres Highlight in puncto Konnektivität: Ab Herbst 2025 wird Discover Airlines als erste Fluggesellschaft der Lufthansa Group und als eine der ersten weltweit, schrittweise das Panasonic Avionics Wi-Fi System auf ihren Langstreckenflugzeugen einbauen. Die neue Technologie ermöglicht es Gästen während des Fluges mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 200 Mbit pro Sekunde im Internet zu surfen und Inhalte zu streamen, ähnlich wie im 5G-Netz am Boden.

Zusätzliche Satelliten ermöglichen schnelles und zuverlässiges Internet

Das neue Panasonic-System kombiniert die Konnektivität von geostationären (GEO) Satelliten, die bereits heute in der Luftfahrt eingesetzt werden, mit dem LEO-Netz (Low Earth Orbit) von Eutelsat OneWeb. LEO-Satelliten bieten nicht nur höhere Internetgeschwindigkeiten, sondern auch eine wesentlich geringere Latenz, also Verzögerungszeit. Beides verbessert die Konnektivität während des Fluges erheblich.

„Die Einführung dieser neuen Technologie ist ein großer Schritt hin zu einer noch stärkeren Digitalisierung des Flugerlebnisses und ist ein echtes Upgrade für unsere Gäste. Damit eröffnen sich perspektivisch auch Möglichkeiten, das Unterhaltungsprogramm und auch den Service an Bord weiter zu personalisieren. Wir freuen uns sehr, eine der ersten Fluggesellschaften zu sein, die diese neue Technologie nutzt,“ sagt Bernd Bauer, Chief Executive Officer von Discover Airlines.

„Wir sind stolz darauf, mit Discover Airlines als einem unserer ersten Multi-Orbit-Kunden zusammenzuarbeiten und ihren Gästen zukünftig dieses besondere Konnektivitäts-Erlebnis bieten zu können. Unser Multi-Orbit-Netzwerk wurde umfassend getestet und wir sind überzeugt, dass es in Zukunft eine beliebte Wahl für Fluggesellschaften sein wird,“ sagt John Wade, Vice President of Connectivity bei Panasonic Avionics.

Schon heute mit Discover Airlines FlyNet® Internet an Bord

Der Messaging-Service wird Gästen kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stehen. Für die Nutzung des Highspeed-Internets wird es in Zukunft verschiedene Pakete geben, die Reisende vorab oder an Bord erwerben können. Die genaue Preisgestaltung ist derzeit noch in Ausarbeitung, wird sich aber im Rahmen des aktuellen Discover Airlines FlyNet®-Angebots bewegen. Das derzeitige Internet an Bord ist analog des Angebots bei Lufthansa gestaltet; bereits erworbene Pakete können bei beiden Airlines genutzt werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 29 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.