Discover Airlines und Tampa Bay Buccaneers bauen Partnerschaft aus

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines und die Tampa Bay Buccaneers, ein Team der National Football League (NFL), setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Die vor einem Jahr bekanntgegebene Marketingpartnerschaft wird nicht nur verlängert, sondern auch strategisch ausgebaut. Bis mindestens 2030 planen beide Marken gemeinsame Marketing- und Kommunikationsaktivitäten – ab sofort auch mit gezielten Maßnahmen im US-Markt.

Was als Vermarktungsaktivität in Deutschland begann, wo die Buccaneers eine schnell wachsende Fanbase verzeichnen, erhält nun zusätzliche Sichtbarkeit im Heimatmarkt des Teams. Discover Airlines wird als einziger internationaler Partner der „Bucs“ künftig auch im Raymond James Stadium in Tampa vertreten sein – unter anderem mit Banden- und Stadion-TV-Werbung. Ziel ist es, die Bekanntheit der Airline in Florida weiter zu steigern und noch mehr US-Reisende für eine Europa-Reise zu begeistern.

Starkes Flugangebot zwischen Deutschland und Florida

Discover Airlines ist die einzige Fluggesellschaft, die eine Nonstop-Verbindung zwischen Deutschland und Tampa Bay anbietet – und das bis zu täglich. Mit rund 20 wöchentlichen Flügen nach Florida (Tampa Bay, Fort Myers, Orlando) stellt die Airline zudem das umfangreichste Flugangebot aus Deutschland in den Sunshine State. Der Anteil von Buchungen aus dem US-Markt nimmt stetig zu.

„Schon nach einem Jahr sehen wir, wie gut diese Partnerschaft funktioniert – sowohl auf Markenebene als auch bei den Zielgruppen“, so Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines. „Auf unseren Florida-Flügen verzeichnen wir eine steigende Zahl an Gästen aus Amerika. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, unsere Markenpräsenz auch in diesem Zielgebiet zu verstärken. Und was liegt näher, als die Leidenschaft für American Football mit der Freude am Reisen zu verbinden – beides bringt Menschen zusammen, bewegt und begeistert.“

50 Jahre Buccaneers in der NFL – 50 Tickets nach Europa

Die Ausweitung der Partnerschaft fällt zusammen mit dem 50-jährigen NFL-Jubiläum der Buccaneers – ein Meilenstein, den Discover Airlines mitfeiert. Während der gesamten Jubiläumssaison verlost die Airline 50 Flugtickets nach Europa. Zum Heimauftakt der neuen Saison am Sonntag, 21. September, überreichte CEO Bernd Bauer persönlich die ersten Tickets an Gewinner im Stadion.

„Unsere 50. Saison bietet die perfekte Bühne, um unsere Partnerschaft mit Discover Airlines weiter auszubauen“, sagte Atul Khosla, Chief Commercial Officer der Buccaneers. „Von der Positionierung Tampas als Top-Reiseziel bis hin zur Chance für Fans, 50 Flüge nach Deutschland zu gewinnen – diese Partnerschaft zeigt, wie zwei Marken gemeinsam unvergessliche Fan-Erlebnisse schaffen können. Discover Airlines fungiert dabei als echtes Tor nach Europa und darüber hinaus für alle Bucs-Fans.“

Parallel läuft seit dem 21. September eine aufmerksamkeitsstarke Marketingaktion im Großraum Frankfurt: Tausende Pizzakartons in teilnehmenden Pizzerien tragen das Design von Discover Airlines und den Buccaneers. Auch hier winken Tickets – für Flüge nach Florida und ein Spiel der Bucs live im Stadion.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.