Discover Airlines präsentiert neue Ziele

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Die noch junge Fluggesellschaft Discover Airlines nimmt im Sommer 2025 neue Ziele ab Frankfurt und München auf.

Discover Airlines nimmt im kommenden Sommer aus Frankfurt und München neue Verbindungen in ganz Europa auf und stockt beliebte Strecken, u.a. nach Griechenland und Bulgarien, auf. Ganz neu im Angebot, nicht nur bei Discover Airlines sondern in der gesamten Lufthansa Group, Ålesund und Bodø in Norwegen. Discover Airlines ist die einzige Fluggesellschaft, die diese Ziele von Deutschland aus anfliegt.

Ab in den Norden: Angebot so vielseitig wie nie

Mit insgesamt fünf Zielen in Nordeuropa ist das „Nordics“-Angebot von Discover Airlines nächsten Sommer so groß wie nie. Erstmalig fliegt die Airline zwischen Anfang Mai und Ende Oktober zweimal die Woche (mittwochs, samstags) in rund zweieinhalb Stunden von Frankfurt nach Ålesund. Die Stadt liegt an der norwegischen Küste direkt am Eingang zum berühmten Geirangerfjord.

Ebenfalls neu hebt Discover Airlines zwischen Anfang Juni und Ende Oktober zweimal wöchentlich (montags, donnerstags) von München nach Bodø ab. In rund drei Stunden Flugzeit erreichen Reisende die norwegische Stadt, die genau wie Evenes ein idealer Ausgangspunkt für eine Tour auf die Inselgruppe der Lofoten ist. Die Verbindung Frankfurt – Evenes ist im Sommer 2025 mit bis zu drei wöchentlichen Flügen (montags, donnerstags, sonntags) geplant.

Kittilä in Finnland wird über den Winter hinaus als ganzjährige Verbindung ab Frankfurt fortgeführt. Mit bis zu zwei wöchentlichen Flügen (montags, freitags) erreichen Reisende nach knapp dreieinhalb Flugstunden das entlegene Ziel in Finnisch-Lappland. Discover Airlines ist die erste internationale Airline, die auch im Sommer Direktflüge dorthin anbietet.

Mit Keflavik, dem internationalen Flughafen nahe Reykjavík, nimmt die Airline zudem ihr erstes Ziel in Island in den Flugplan auf. Die Verbindung ab München wurde zuvor von Lufthansa geflogen und wird im kommenden Jahr von Discover Airlines angeboten. Von April bis Ende Oktober sind bis zu drei wöchentliche Flüge zwischen München und Islands Hauptstadt geplant.

Sonne satt – von Frankfurt und München aus

Bereits heute steht kein Land häufiger im Flugplan von Discover Airlines als Griechenland. Mit Kefalonia und Kalamata erweitert der Ferienflieger sein Angebot ab Frankfurt im nächsten Sommer um zwei auf insgesamt elf Ziele. Beide Destinationen werden jeweils einmal wöchentlich angesteuert (Kefalonia montags, Kalamata sonntags) und stehen bereits diesen Sommer im Flugplan ab München. Discover Airlines bietet die einzige Direktverbindung von Frankfurt nach Kefalonia. Spitzenreiter unter den „Griechen“: Heraklion auf Kreta wird im kommenden Sommer um sechs Flüge und damit auf 21 wöchentliche Verbindungen aufgestockt.

In München ergänzt Burgas in Bulgarien nächsten Sommer das Angebot. Von Juli bis Anfang Oktober fliegt Discover Airlines mittwochs und sonntags in die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Bereits diesen Sommer steht ab München Varna im Flugplan. Die Verbindung wird auf drei aufgestockt.

Insgesamt bietet Discover Airlines nächsten Sommer 36 Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke ab Frankfurt sowie 29 Ziele ab München an.

Discover Airlines