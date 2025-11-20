Discover Airlines mit neuen Snacks

Discover Airlines Airbus A330

Burger und Pizza über den Wolken: Discover Airlines präsentiert neue Snacks an Bord.

Bei Discover Airlines gibt es neue kulinarische Highlights: Der Ferienflieger der Lufthansa Group erweitert sein Bordangebot seit November um den aktuellen Food-Trend Smashburger mit Pommes Frites sowie den beliebten Klassiker Pizza Margherita. Beide Snacks erfreuen sich seit ihrer Einführung großer Beliebtheit bei den Gästen.

Discover Airlines erneuert und erweitert das Bordmenü regelmäßig – zweimal im Jahr werden neue Trends und beliebte Klassiker aufgenommen. Dabei spielt das Feedback der Gäste, das über Umfragen eingesammelt wird, eine zentrale Rolle: Auf Wunsch der Reisenden fanden in der Vergangenheit bereits Currywurst, Franzbrötchen und Miso-Nudeln ihren Platz im Angebot.

Der Smashburger mit saftigem Beef-Patty, karamellisierten Zwiebeln und geschmolzenem Käse ist exklusiv nur bei Discover Airlines auf Kurz- und Mittelstrecken in der Economy Class erhältlich. Für 9,99 € kann er bequem im Bordshop bestellt werden. Wer bis zu 72 Stunden vor Abflug über den Pre-Order Shop bestellt, erhält 10% Rabatt und unterstützt die Airline damit bei ihrem Ziel, die Speiseabfälle so gering wie möglich zu halten.

Die Pizza Margherita ist Teil des Standardangebots auf der Langstrecke. Alle Economy-Class-Gäste können sich auf Tagflügen über die italienische Spezialität freuen, die nach traditionellem Rezept zubereitet und auf einem Steinofen vorgebacken wird.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.