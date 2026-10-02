Discover Airlines mit neuem Markenauftritt

Discover Airlines Airbus A330

Mit Beginn der Hessischen Herbstferien startet Discover Airlines eine neue Marketingkampagne und stellt in diesem Zuge ihren neuen Marken-Claim vor.

Mit „Wir fliegen für dich" rückt die Ferienfluggesellschaft zukünftig ihre Gäste und die Menschen, die das Reiseerlebnis prägen, stärker in den Mittelpunkt.

In den ersten Jahren stand für die junge Airline zunächst im Vordergrund, als Ferienfluggesellschaft sichtbar zu werden und ihre Marke mit Reiselust und dem Entdecken neuer Destinationen zu verbinden. Der Claim „Let's discover" brachte genau das auf den Punkt.

Nach fünf Jahren rückt nun eine weitere Facette stärker in den Fokus. Denn für Discover Airlines beginnt die Reise nicht erst am Urlaubsort, sondern bereits an Bord. Vor allem die Crew leistet dabei einen wichtigen Beitrag. „Wir fliegen für dich" steht für den Anspruch, mit persönlichem Service und hoher Qualität zu einem gelungenen Reiseerlebnis beizutragen.

Wir fliegen für dich' ist mehr als ein neuer Claim. Er bringt auf den Punkt, wie wir unseren Gästen begegnen und welches Reiseerlebnis wir ihnen bieten möchten. Dass dieser Anspruch bei unseren Gästen ankommt, zeigt die anhaltend hohe Kundenzufriedenheit: Unser NPS liegt seit Jahren bei über 55. Besonders positiv wird dabei immer unsere Crew und ihr persönlicher Service bewertet,

sagt Sebastian Kaiser, Director Customer Experience und Marketing bei Discover Airlines.

Neue Bilder, neue Tonalität: So übersetzt Discover Airlines den neuen Claim

Mit der neuen Kampagne verändert Discover Airlines auch ihren visuellen Marketingauftritt: Wo bisher vor allem Destinationen, Flugzeuge und das Gefühl des Unterwegsseins die Kommunikation geprägt haben, stehen jetzt die Menschen und ihre persönlichen Reisemomente im Mittelpunkt.

Auch die Sprache wird persönlicher, unmittelbarer und mit einem Augenzwinkern. Aussagen wie „Nie war ‚Entspann dich mal' ernster gemeint" oder „Immer für dich an Bord und Stelle" übersetzen den neuen Claim in konkrete Situationen an Bord.

Von Anfang Oktober bis Anfang November wird die Kampagne in Frankfurt und München mit zahlreichen Aktionen erlebbar. Darüber hinaus ist sie über verschiedene Kooperationen auf Social Media und in Podcasts präsent.

Dass Service und Qualität künftig auch in der Markenkommunikation eine größere Rolle spielen, steht im Einklang mit der Weiterentwicklung des Reiseerlebnisses bei Discover Airlines: Ab dem kommenden Jahr wird die gesamte Airbus A330 Langstreckenflotte schrittweise mit der neuen Kabine „Ocean Blue" ausgestattet. Damit führt Discover Airlines die neueste Produktgeneration in allen drei Reiseklassen ein. Gleichzeitig wächst die Langstreckenflotte um hochmoderne Airbus A350 Flugzeuge.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.