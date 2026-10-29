Discover Airlines gibt erste Airbus A350 Ziele bekannt

Discover Airlines Airbus A350-900 (Foto: Discover Airlines)

Der erste Airbus A350-900 stößt nach aktueller Planung im Juni 2027 zur Flotte von Discover Airlines, die erste Langstreckendestination wird Orlando oder Calgary sein.

Bevor das Flugzeug auf der Langstrecke eingesetzt wird, fliegt es in den ersten Wochen zu Trainingszwecken auf einer hochfrequenten Kurzstrecke. Anschließend ist der Einsatz auf einer etablierten Langstreckenverbindung ab Frankfurt mit mehreren wöchentlichen Flügen geplant, voraussichtlich nach Calgary oder Orlando.

Mit bis zu täglichen Flügen eignen sich beide Verbindungen für die Einführung des neuen Flugzeugtyps: Sie ermöglichen einen stabilen Flugbetrieb durch möglichst geringe zusätzliche Komplexität, zugleich kann Gästen ein einheitliches Flugerlebnis geboten werden.

Mit der geplanten Einflottung des zweiten A350 im Dezember 2027 kommen weitere Ziele hinzu: Ab dem 14. Dezember 2027 übernimmt Discover Airlines die Verbindung von Frankfurt nach San José in Costa Rica und erhöht die Frequenz von bislang fünf auf sechs wöchentliche Flüge zum Juan Santamaría International Airport (SJO). Zwei der sechs wöchentlichen Flüge werden als sogenannte Dreiecksflüge mit Weiterflug von San José nach Belize City (BZE) durchgeführt. Belize City wird neu in den Flugplan des Ferienfliegers aufgenommen. Die Verbindung nach San José wurde bislang von Lufthansa bedient.

Der dritte und vierte A350 stoßen geplant im Sommer 2028 zur Flotte hinzu. Die Flüge werden in den kommenden Monaten im System umgestellt und als A350-Verbindungen gekennzeichnet.

A350 als nächster Schritt im Ausbau der Langstreckenflotte

Discover Airlines betreibt derzeit 15 Airbus A330-300. Erst in dieser Woche hat die Airline ihren letzten verbliebenen, rund 22 Jahre alten Airbus A330-200 verabschiedet. Damit reduziert sie die Flottenkomplexität und schafft die Grundlage für ein einheitlicheres Reiseerlebnis.

Mit dem Airbus A350-900 ergänzt Discover Airlines ihre Flotte um eines der modernsten Großraumflugzeuge der Welt. Dank seiner großen Reichweite kann die Airline künftig auch Urlaubsziele anfliegen, die mit der aktuellen Flotte nicht erreichbar sind – etwa in Süd- und Mittelamerika, im südlichen Afrika oder in Südostasien.

Bis Mitte 2028 soll die Langstreckenflotte auf insgesamt 20 Flugzeuge wachsen, darunter die vier A350, die derzeit noch für Lufthansa in München fliegen. In den Folgejahren sollen neun weitere A350-900 hinzukommen und die A330-300 schrittweise ersetzen.

Darüber hinaus wird Discover Airlines im kommenden Jahr, voraussichtlich jeden Monat, einen Airbus A330-300 mit dem neuen Langstreckenprodukt Ocean Blue ausstatten.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.