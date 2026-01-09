Discover Airlines erneut EMAS validiert

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines wurde für das Berichtsjahr 2024 erneut erfolgreich nach der europäischen EMAS-Verordnung (Eco-Management and Audit Scheme) validiert.

EMAS ist ein freiwilliges Umweltmanagementinstrument der Europäischen Union und umfasst alle Anforderungen der ISO-Norm 14001 sowie zusätzliche Vorgaben, insbesondere zur Einhaltung umweltrechtlicher Verpflichtungen. Es setzt wesentlich auf Transparenz und eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung. Diese wird jährlich im Rahmen eines Audits überwacht.

Hervorgehoben wurde insbesondere das Engagement mit dem Thema Lebensmittelabfälle an Bord. In mehreren Projekten ging es in der Vergangenheit darum, Lebensmittelabfälle durch Vorbestellungen zu vermeiden und mit Hilfe von KI-gestützten Analysen aufkommender Abfälle Rückschlüsse auf Gästepräferenzen zu ziehen. So können zukünftig viele überschüssige Mahlzeiten vermieden und Gästewünsche besser berücksichtigt werden. Informationen zu diesen und weiteren Maßnahmen können der aktualisierten Umwelterklärung entnommen werden.

Mit der Erstzertifizierung in 2024 folgte Discover Airlines dem in der Lufthansa Group etablierten Umweltmanagementstandard und veröffentlichte gleichzeitig die erste Umwelterklärung, die die Umweltauswirkungen seit Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2021 dokumentiert. Diese Umwelterklärung, ebenso wie die aktualisierte Erklärung aus 2025, stehen auf der Website von Discover Airlines zur Verfügung.

