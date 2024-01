Discover Airlines baut Streckennetz aus

Discover Airlines Airbus A330

Im nächsten Winterflugplan erweitert Discover Airlines ihr Streckennetz um die zwei Neuaufnahmen Alta in Norwegen und Kittilä in Finnland.

Beide Destinationen liegen im arktischen Polarkreis und bilden einen Kontrast zu den sonst vorwiegend südlich gelegenen Urlaubszielen des Ferienfliegers. Einzige Ausnahme: Bereits in diesem Sommer hebt Discover Airlines zweimal die Woche Richtung Evenes in Norwegen ab.

Mit den beiden Ergänzungen im hohen Norden reagiert die Airline auf die wachsende Nachfrage von Endkunden und Reiseveranstaltern nach Direktverbindungen in diese Regionen. Durch die nahtlose Einbindung von Discover Airlines in das Lufthansa Netzwerk in Frankfurt erreichen Reisende aus ganz Europa die beiden Destinationen so einfach und bequem wie nie.

Alta in Norwegen: „Stadt der Polarlichter“

Zwischen dem 16. Dezember 2024 und dem 27. März 2025 fliegt Discover Airlines zweimal wöchentlich, immer donnerstags und sonntags, nonstop von Frankfurt zum Alta Airport (ALF) in Nordnorwegen. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Discover Airlines ist die einzige Fluggesellschaft, die eine Direktverbindung aus Deutschland anbietet.

Alta liegt in der Provinz Finnmark, rund 230 Kilometer vom Nordkap entfernt, und ist eine der nördlichsten Ortschaften der Welt. Von Ende November bis Mitte Januar geht die Sonne nicht auf, was Alta zu einer der besten Regionen für die Beobachtung von Nordlichtern macht. Sie wird auch „Stadt der Polarlichter“ genannt. Alta ist der ideale Ausgangspunkt für arktische Abenteuer von Hundeschlittenfahrten, Nordlichtsafaris, Skiexpeditionen, Übernachtungen in Iglu-Hotels, Walbeobachtung oder Eisfischen.

Kittilä in Finnland: Wintersportparadies am Polarkreis

Vom 20. Dezember 2024 bis zum 28. März 2025 fliegt Discover Airlines einmal die Woche, immer freitags, von Frankfurt zum Kittilä Airport (KTT). Reisende erreichen das entlegene Ziel in Finnisch-Lappland nach rund dreieinhalb Stunden Flugzeit.

Kittilä liegt etwa 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt und gilt als eine der beliebtesten Touristenregionen Finnlands. Unweit des Flughafens befindet sich das Wintersportgebiet Levi. Es ist das größte und bekannteste Wintersportzentrum in Finnland und wurde mit seinen 43 Pisten bereits mehrfach zum besten finnischen Skigebiet gewählt.

Neben einem einzigartigen Wintersportangebot, Rentier- und Hundeschlitten-Safaris oder Schneeschuhwanderungen, können sich Interessierte auch auf ein vielseitiges Kunst- und Kulturangebot freuen, das von lokalen Künstlern geprägt ist.

Die Flüge nach Alta und Kittilä sind ab 18. Januar 2023 auf discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

