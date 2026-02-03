Discover Airlines baut Nordics-Angebot aus

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines setzt den erfolgreichen Ausbau ihres Nordics-Angebots fort und nimmt im Winterflugplan erstmals Flüge nach Ivalo in Finnisch-Lappland auf.

Von Mitte Dezember bis Mitte April verbindet der Ferienflieger München einmal wöchentlich – jeweils mittwochs – direkt mit der nördlichsten Region Finnlands.

Besonders im Winter gilt Ivalo als idealer Ausgangspunkt für Erkundungstouren und zahlreiche Aktivitäten in der unberührten Naturlandschaft entlang des Flusses Ivalojoki. Da während der Wintermonate in der Polarnacht die Sonne nicht aufgeht, eignet sich der Reisezeitraum zudem ideal zur Beobachtung von Polarlichtern.

Mehr Verbindungen in den Norden ab Frankfurt und München

Bereits seit zwei Jahren baut Discover Airlines ihr Nordics-Angebot kontinuierlich aus und reagiert damit auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Direktverbindungen in diese Region. Neben der neuen Winterverbindung nach Ivalo erweitern im Sommerflugplan neue wöchentliche Flüge von Frankfurt nach Bodø sowie von München nach Evenes das Streckennetz. Evenes wird bereits erfolgreich ab Frankfurt angesteuert, Bodø ab München.

Mit den beiden Neuaufnahmen ab München – Evenes im Sommer und Ivalo im Winter – stärkt Discover Airlines gezielt auch ihr Angebot am Flughafen München, wo die Airline bereits heute der größte Ferienflieger ist.

Insgesamt bietet Discover Airlines damit in diesem Jahr ihr bislang größtes Nordics-Programm an: Bis zu 15 wöchentliche Flüge zu sechs Zielen in Island, Norwegen und Finnisch-Lappland – einige davon ganzjährig.

Alle Flüge sind unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

Übersicht der Nordics Verbindungen

Frankfurt (FRA) – Evenes (EVE) Ganzjährig bis zu vier wöchentliche Verbindungen Frankfurt (FRA) – Alta (ALF) Zwei wöchentliche Verbindungen im Winter Frankfurt (FRA) – Kittilä (KTT) Ganzjährig bis zu zwei wöchentliche Verbindungen München (MUC) – Reykjavik (KEF) Ganzjährig bis zu drei wöchentliche Verbindungen München (MUC) – Bodø (BOO) Zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Frankfurt (FRA) – Bodø (BOO) Ab 23. Mai 2026; zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Verkehrstage: dienstags und samstags München (MUC) – Evenes (EVE) Ab 13. Mai 2026; zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Verkehrstage: mittwochs und samstags München (MUC) – Ivalo (IVL) Ab 23. Dezember 2026; eine wöchentliche Verbindung im Winter Verkehrstage: mittwochs

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.