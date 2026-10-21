Discover Airlines baut Langstreckenangebot aus

Discover Airlines Airbus A330

Von den kanadischen Rocky Mountains bis zu karibischen Inseln und jahrtausendealter Maya-Kultur: Discover Airlines erweitert 2027 das touristische Angebot der Lufthansa Group um zwei neue Fernreiseziele.

Erstmals verbindet der Ferienflieger Frankfurt mit Edmonton in Kanada und Belize City in Belize. Auch das Angebot ab München wächst weiter.

Ab dem 1. Juni 2027 fliegt Discover Airlines dreimal wöchentlich von Frankfurt nach Edmonton (YEG) in der kanadischen Provinz Alberta. Die Flüge starten dienstags, donnerstags und samstags. Discover Airlines ist damit die einzige Fluggesellschaft mit Direktflügen von Deutschland in die Stadt, die sich als Ausgangspunkt für Reisen in die kanadischen Rocky Mountains anbietet. Edmonton ergänzt das bestehende Kanada-Angebot der Airline nach Calgary und Halifax und eröffnet neue Möglichkeiten für Rundreisen – etwa mit Hinflug nach Edmonton und Rückflug ab Calgary.

Ein besonderes Highlight im Winterflugplan ist Belize: Ab dem 16. Dezember 2027 fliegt Discover Airlines als erste europäische Fluggesellschaft in das mittelamerikanische Land. Zwischen Mexiko, Guatemala und dem Karibischen Meer gelegen, begeistert Belize mit karibischen Inseln, artenreicher Natur und faszinierenden Zeugnissen der Maya-Kultur. Englisch ist die Amtssprache des bislang in Europa noch wenig bekannten Reiseziels. Die Flüge von Frankfurt nach Belize City finden bis Mitte April 2028 zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, statt. Damit liegt der Reisezeitraum in der Trockenzeit, die als besonders beliebte Reisezeit gilt. Der Philip S. W. Goldson International Airport (BZE) befindet sich unweit von Belize City.

Ab Ende März 2027 übernimmt Discover Airlines außerdem die bislang von Lufthansa angebotenen bis zu täglichen Verbindungen von Frankfurt und München nach Seattle (SEA). Für Gäste mit bestehenden Buchungen ändert sich nichts; die Umstellung im Buchungssystem erfolgt in den kommenden Wochen automatisch.

Mit der Übernahme der Seattle-Verbindung und dem bereits angekündigten Ausbau der Strecke nach Windhoek auf fünf wöchentliche Flüge wächst auch das Angebot ab München. Ab März 2027 verstärkt zudem ein weiterer Airbus A330-300 die Münchner Flotte, die damit auf insgesamt 10 Flugzeuge wächst.

Die Flüge nach Edmonton und Seattle sind unter discover-airlines.com und lufthansa.com sowie bei deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro buchbar. Tickets für Flüge nach Belize sind ab Mitte Dezember 2026 buchbar.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.