Discover Airlines baut Angebot aus

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines baut Kurzstreckenangebot aus und fliegt im Sommer 2027 erstmals nach Großbritannien.

Discover Airlines baut im Sommer 2027 ihr Flugangebot aus und nimmt drei neue Ziele in Großbritannien in ihr Streckennetz auf. Erstmals stehen Flüge nach Bristol in England sowie nach Glasgow und Inverness in Schottland im Flugplan des Ferienfliegers – der damit künftig die einzigen Direktflüge ab Frankfurt zu den drei Destinationen anbietet. Glasgow wird zusätzlich auch mit München verbunden – die Strecke wurde zuvor von Lufthansa angeboten. Die Flugzeit beträgt jeweils rund zwei Stunden, zum Einsatz kommen Airbus A320.

Die Städte sind ideale Ausgangspunkte für Reisen durch die ländlichen Regionen Großbritanniens mit ihren weiten Naturlandschaften. Bristol liegt in Südwestengland nahe der Cotswolds – einer Hügelregion, die für ihre traditionellen Steindörfer bekannt ist. Von Glasgow und Inverness ist das gebirgige Hochland im Nordwesten Schottlands schnell erreichbar, das sich durch seine malerische Natur mit Bergen, Mooren und Seen auszeichnet. In der Nähe von Inverness liegt der berühmte See Loch Ness, der vor allem für die Legende des Seeungeheuers Nessie bekannt ist.

Von Natur bis Kultur: Neue Ziele für vielfältige Reiseerlebnisse

Mit den drei Neuaufnahmen wächst das Flugprogramm von Discover Airlines nach Großbritannien im Sommer auf bis zu elf wöchentliche Verbindungen. Bereits seit diesem Jahr fliegt die Airline zudem Shannon in Irland an.

Wir suchen immer wieder nach attraktiven Destinationen, um Reisenden noch mehr Auswahl und vor allem neue Reiseerlebnisse zu bieten. Dabei sehen wir einen klaren Trend hin zu Natur, Outdoor-Aktivitäten und Reisen, die Kultur und Landschaft miteinander verbinden – unsere drei neuen Ziele treffen genau diesen Trend. Sie eröffnen ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Großbritannien zu entdecken. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Gäste diese Destinationen im Sommer über unsere beiden Drehkreuze Frankfurt und München so einfach wie nie erreichen können,

sagt Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines.

Die Flüge sind ab sofort unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

Übersicht der Verbindungen nach Großbritannien und Irland

Frankfurt (FRA) – Shannon (SNN) Seit April 2026; Eine wöchentliche Verbindung im Sommer Frankfurt (FRA) – Bristol (BRS) Ab 17. Mai 2027; Zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Frankfurt (FRA) – Glasgow (GLA) Ab 29. März 2027; Bis zu sechs wöchentliche Verbindungen im Sommer München (MUC) – Glasgow (GLA) Ab 16. Mai 2027; Bis zu zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer Frankfurt (FRA) – Inverness (INV) Ab 19. Juni 2027; Eine wöchentliche Verbindung im Sommer

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.